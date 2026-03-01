राज्य सभा चुनाव में पार्टी को क्यों दिया धोखा? सस्पेंड होने के बाद विधायक बोले- मेरे पिता को दल से बाहर किया था…

शनिवार को जारी बिजू जनता दल के एक बयान में कहा गया कि पार्टी की अनुशासन समिति ने विधायकों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाबों की जांच की। जिसमें पाया गया कि छह विधायकों ने BJD के संविधान के मूल सिद्धांत का उल्लंघन किया है। इस वजह से उन पर कार्रवाई हुई।