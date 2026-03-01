सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता: 27 उग्रवादी ढेर, 77 माओवादियों ने सरेंडर किया, DGP बोले- सरेंडर करो या अंजाम भुगतो

DGP योगेश बहादुर खुरानिया, फुलबनी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान नक्सल विरोधी अभियानों में शामिल सुरक्षा बलों के जवानों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में DGP ने बताया कि 77 माओवादियों ने ओडिशा पुलिस के सामने सरेंडर किया है, जबकि 23 सक्रिय माओवादी कैडरों ने छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण किया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने अलग-अलग अभियानों में 27 माओवादियों को ढेर किया है। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी 2025 को नुआपाड़ा-गरियाबंद सीमा के पास हुए एक संयुक्त ऑपरेशन में 17 माओवादी मारे गए थे, जिनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के केंद्रीय समिति का एक सदस्य भी शामिल था।