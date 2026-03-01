बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका, मौजूदा विधायक ने पार्टी से दिया इस्तीफा

TMC के मौजूदा विधायक अब्दुर रहीम काजी ने पार्टी की गतिविधियों से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है। मौजूदा विधायक होने के बावजूद TMC ने रहीम काजी को टिकट नहीं दिया है। इसलिए वह पार्टी से नाराज चल रहे थे। रहीम काजी ने पार्टी से इस्तीफा देने के साथ ही भावुक संदेश दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा- मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए मैं पार्टी के घोषित आदर्शों और उसकी वास्तविक हकीकत के बीच पैदा हुई गहरी खाई के साथ तालमेल नहीं बिठा सका।