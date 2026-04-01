CM मोहन ने एक क्लिक में 41,68,582 किसानों को भेजे 838 करोड़, चेक करें अपना खाता

किसान योजना - फाइल फोटो
Odisha CM Kisan Scheme 2026: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अक्षय तृतीया और राज्य किसान दिवस के मौके पर CM-KISAN योजना के तहत 41,68,582 किसानों को 838.48 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद जारी की। मुख्यमंत्री माझी ने कटक में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट (CRRI) में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी कीं। CRRI के पास कृषि भूमि पर भूमि पूजन करने के बाद सीएम माझी ने पारंपरिक रूप से ‘अखी मुठी अनुकुला’ (धान बोने की पारंपरिक रस्म) की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने एक कृषि प्रदर्शनी का दौरा किया और ‘अमा बिहाना रथ’ (पहियों पर बीज) और ‘कृषि रथ’ को हरी झंडी दिखाई।
सीएम माझी ने अच्छी क्वालिटी के बीजों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अमा बिहाना रथ पहल शुरू की। पहले चरण में ये मोबाइल बीज-बिक्री यूनिटें 10 जिलों के 31 ब्लॉकों में काम करेंगी। धान के बीजों की नई किस्में ग्राम पंचायत स्तर पर 5 किलो के पैकेट में उपलब्ध कराई जाएंगी। अक्षय तृतीया पर शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि ओडिशा की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समृद्धि की नींव है।
मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है। हमारे राज्य की प्रगति कृषि और किसानों के विकास पर निर्भर करती है। कृषि, उद्योग और अन्य क्षेत्रों का विकास हमारे राज्य के चौतरफा विकास को सुनिश्चित करेगा और हमारी सरकार के ‘समृद्ध ओडिशा’ के सपने को साकार करने में मदद करेगा। उन्होंने ‘अखी मुठी अनुकुला’ को राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत बताया, जो नए खेती के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जब किसान पारंपरिक रूप से धान बोते हैं।
मोहन चरण माझी ने कहा कि 2026 के खरीफ मौसम के लिए, CM-KISAN योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए 41,68,582 किसानों को लगभग 838.48 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद बांटी गई है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और यह योजना इसी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। लाभार्थियों में 41,24,241 छोटे और सीमांत किसान हैं, 41,049 भूमिहीन किसान परिवारों से हैं, और 3,292 आदिवासी किसान परिवारों से हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सरकार के सत्ता में आने के 22 महीनों के भीतर, राज्य की कृषि विकास दर 5.3 प्रतिशत तक पहुँच गई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इस वर्ष, ओडिशा ने 150 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल किया है। किसानों को उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद कर रही है। 2025–26 के खरीफ मौसम के दौरान, 18,55,661 किसानों से 76.47 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है।
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