Bijapur Encounter: नक्सलियों को करारा झटका… बीजापुर मुठभेड़ में 6 माओवादी ढेर, हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद

बीजापुर मुठभेड़ (photo-patrika)
Bijapur Encounter: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच चल रही मुठभेड़ लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में 17 जनवरी को शुरू हुआ यह एनकाउंटर रविवार को भी थमने का नाम नहीं लिया। तलाशी अभियान के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर दोबारा फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में जवानों की प्रभावी कार्रवाई में दो और माओवादी मारे गए।
बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इलाके में रुक-रुक कर गोलीबारी हो रही है। सुरक्षाबल पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं, ताकि किसी भी नक्सली गतिविधि को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। इस मुठभेड़ में अब तक कुल 6 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें 4 महिला और 2 पुरुष नक्सली शामिल हैं।
एसपी जितेंद्र यादव के अनुसार, 17 जनवरी को दोपहर के समय सबसे पहले दो माओवादी कैडर के शव बरामद किए गए थे। इसके बाद शाम को हुई मुठभेड़ में दो और नक्सली मारे गए। वहीं 18 जनवरी रविवार को जब सुरक्षाबल इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे, तब नक्सलियों ने फिर से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दो और माओवादी मारे गए, जिनके शव सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद किए गए।
मुठभेड़ स्थल से सुरक्षाबलों को भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद हुआ है। इनमें दो एके-47 राइफल, एक इंसास राइफल, दो थ्री नॉट थ्री (303) राइफल, एक कार्बाइन और छह ग्रेनेड शामिल हैं। पुलिस का मानना है कि इन हथियारों की बरामदगी से नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।
मुठभेड़ में DVCM दिलीप बेड़जा, ACM माड़वी कोसा, ACM लक्खी मड़काम और पार्टी मेंबर राधा मेट्टा के शव बरामद किए गए हैं। वहीं मुठभेड़ में मारे गए दो माओवादियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।
बड़ी खबरेंView All
बीजापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग