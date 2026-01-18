Bijapur Encounter: नक्सलियों को करारा झटका… बीजापुर मुठभेड़ में 6 माओवादी ढेर, हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद

एसपी जितेंद्र यादव के अनुसार, 17 जनवरी को दोपहर के समय सबसे पहले दो माओवादी कैडर के शव बरामद किए गए थे। इसके बाद शाम को हुई मुठभेड़ में दो और नक्सली मारे गए। वहीं 18 जनवरी रविवार को जब सुरक्षाबल इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे, तब नक्सलियों ने फिर से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दो और माओवादी मारे गए, जिनके शव सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद किए गए।