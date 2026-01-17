नक्सलियों को बड़ा झटका! बीजापुर में एक और खूंखार नक्सली लीडर ढेर, जानें कौन है DVCM दिलीप बेड़जा(photo-patrika)
CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। सुरक्षाबलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। सुबह से जारी मुठभेड़ में जवानों ने खूंखार नक्सली लीडर DVCM दिलीप बेड़जा को मार गिराया है। मुठभेड़ के बाद भी इलाके में रुक-रुककर गोलीबारी जारी है।
मिली जानकारी के अनुसार बीजापुर जिला रिजर्व गार्ड (DRG), स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और कोबरा बटालियन के जवानों द्वारा संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया जा रहा है। खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षाबलों ने नक्सल प्रभावित इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, इसी दौरान नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी।
सुरक्षा सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ स्थल पर कई अन्य नक्सलियों के भी मारे जाने या घायल होने की संभावना जताई जा रही है। कुछ नक्सलियों के जंगल में फंसे होने की भी सूचना है, जिसके चलते ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है।
मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। अतिरिक्त जवानों को मौके पर भेजा गया है और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षाबल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं।
DVCM दिलीप बेड़जा को नक्सली संगठन का सक्रिय और प्रभावशाली नेता माना जाता था। उसके मारे जाने से बीजापुर और आसपास के इलाकों में सक्रिय नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। सुरक्षा एजेंसियां इस सफलता को नक्सल विरोधी अभियान में अहम मान रही हैं।
