बीजापुर में माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम, सड़क पर बिछाए गए दो कमांड IED बरामद, बड़ा ब्लास्ट टला(photo-patrika)
CG Naxal News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने दो अलग-अलग बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उनकी साजिशों को नाकाम किया है। भोपालपटनम और एडेड पुलिस थाना क्षेत्रों में की गई इन कार्रवाइयों में भारी मात्रा में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) बरामद कर निष्क्रिय की गईं, साथ ही माओवादियों के ठिकाने और रसद व्यवस्था को भी ध्वस्त किया गया।
पहले अभियान में माड़ेद थाना पुलिस और बम निरोधक दस्ता (BDS) ने सोमनपल्ली–बांदेपारा कच्ची सड़क पर लगाए गए 10-10 किलो वजनी दो कमांड IED बरामद किए। माओवादियों ने इन्हें सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाने और आवाजाही बाधित करने के उद्देश्य से एक के बाद एक लगाया था। पुलिस और बीडीएस टीम ने सतर्कता बरतते हुए विस्फोटकों को सुरक्षित ढंग से हटाया।
बाद में बीजापुर से पहुंची बीडीएस टीम ने सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए इन कमांड IED को मौके पर ही निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई से किसी भी जवान या आम नागरिक को संभावित नुकसान से बचा लिया गया।
दूसरे ऑपरेशन में भोपालपटनम थाना क्षेत्र के कांडलापार्टी-2 कैंप से केरिपु 214 बटालियन और जिला बल की संयुक्त टीम ने कोंडापडगु जंगल क्षेत्र में सर्च और डी-माइनिंग अभियान चलाया। इस दौरान टीम को 2-2 किलो वजनी दो प्रेशर IED मिले, जिन्हें केरिपु 214 बीडीडी टीम ने तुरंत मौके पर ही नष्ट कर दिया।
तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को कोंडापडगु इलाके में जमीन के नीचे दबे दो सफेद ड्रम भी मिले, जिनमें माओवादियों द्वारा जंगल में मौजूद कैडरों के लिए रखा गया राशन भरा हुआ था। इस बरामदगी से माओवादियों की सप्लाई और लॉजिस्टिक व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है।
अधिकारियों ने बताया कि इन सफल अभियानों से स्पष्ट है कि माओवादियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई प्रभावी है। जिले के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हैं और माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने के लिए लगातार निगरानी, सर्च और डी-माइनिंग अभियान जारी रहेंगे। किसी भी तरह की अशांति फैलाने की कोशिश को सख्ती से नाकाम किया जाएगा।
बीजापुर
छत्तीसगढ़
