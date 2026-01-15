बीजापुर में माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम, सड़क पर बिछाए गए दो कमांड IED बरामद, बड़ा ब्लास्ट टला

CG Naxal News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने दो अलग-अलग बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उनकी साजिशों को नाकाम किया है। भोपालपटनम और एडेड पुलिस थाना क्षेत्रों में की गई इन कार्रवाइयों में भारी मात्रा में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) बरामद कर निष्क्रिय की गईं, साथ ही माओवादियों के ठिकाने और रसद व्यवस्था को भी ध्वस्त किया गया।