CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर एनकाउंटर, सुरक्षाबलों ने तीन नक्सलियों को मार गिराया…

CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। लंबे वक्त के बाद बस्तर में एनकाउंटर की खबर सामने आई।

less than 1 minute read
Google source verification

बीजापुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 06, 2025

CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर एनकाउंटर, सुरक्षाबलों ने तीन नक्सलियों को मार गिराया...(photo-patrika)

CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर एनकाउंटर, सुरक्षाबलों ने तीन नक्सलियों को मार गिराया...(photo-patrika)

CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। लंबे वक्त के बाद बस्तर में एनकाउंटर की खबर सामने आई। बुधवार देर शाम एनकाउंटर में तीन नक्सलियों के मारे जाने की सूचना आई। अभी मुठभेड़ की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है पर बताया जा रहा है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है और फोर्स ने जंगल में नक्सलियों को घेर हुआ है।

CG Naxal Encounter: बड़ी रणनीति के साथ जंगल में उतरी है फोर्स

बॉर्डर पर अन्नाराम और मरीमल्ला के जंगलों में दोनों ओर से फायरिंग हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ नक्सलियों की मद्देड एरिया कमेटी से हुई है। जवानों की टीम जंगल में मौजूद है। जंगल से जवानों ने बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।

फोर्स बड़ी रणनीति के साथ अब जंगल में उतर रही है। बारिश का सीजन खत्म हो चुका है और सामने मार्च 2026 की डेडलाइन है। फोर्स के सूत्रों के मुताबिक इससे पहले बड़े पैमाने पर नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। इससे पहले बचे हुए नक्सलियों के खात्मे की रणनीति पर काम किया जा रहा है। बीजापुर पर पूरा फोकस है क्योंकि अभी इसी इलाके में नक्सलियों का प्रभाव बचा हुआ है।

बीजापुर

छत्तीसगढ़

