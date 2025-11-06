CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर एनकाउंटर, सुरक्षाबलों ने तीन नक्सलियों को मार गिराया…

CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। लंबे वक्त के बाद बस्तर में एनकाउंटर की खबर सामने आई। बुधवार देर शाम एनकाउंटर में तीन नक्सलियों के मारे जाने की सूचना आई। अभी मुठभेड़ की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है पर बताया जा रहा है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है और फोर्स ने जंगल में नक्सलियों को घेर हुआ है।