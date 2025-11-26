CG News: पोटाकेबिन में पढ़ने वाले 8 वर्षीय छात्र की मलेरिया से मौत, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

CG News: भैरमगढ़ विकासखंड के पोटाकेबिन भटवाड़ा में पढ़ने वाले 8 वर्षीय छात्र सोमारू पोयाम कक्षा दूसरी, पिता राजू पोयाम, निवासी लालागुड़ा की मलेरिया से मौत हो गई। मासूम की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैरमगढ़ में भर्ती कराया गया था, लेकिन परिजन इलाज बीच में ही रोककर उसे घर ले गए, जहां दो दिन बाद उसकी मौत हो गई।