Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीजापुर

CG News: पोटाकेबिन में पढ़ने वाले 8 वर्षीय छात्र की मलेरिया से मौत, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

CG News: पोटाकेबिन भटवाड़ा में पढ़ने वाले 8 वर्षीय छात्र सोमारू पोयाम की मलेरिया से दर्दनाक मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 26, 2025

आश्रम में 8 वर्षीय छात्र की मौत (photo source- Patrika)

आश्रम में 8 वर्षीय छात्र की मौत (photo source- Patrika)

CG News: भैरमगढ़ विकासखंड के पोटाकेबिन भटवाड़ा में पढ़ने वाले 8 वर्षीय छात्र सोमारू पोयाम कक्षा दूसरी, पिता राजू पोयाम, निवासी लालागुड़ा की मलेरिया से मौत हो गई। मासूम की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैरमगढ़ में भर्ती कराया गया था, लेकिन परिजन इलाज बीच में ही रोककर उसे घर ले गए, जहां दो दिन बाद उसकी मौत हो गई।

CG News: बच्चे को तत्काल प्रभाव से किया गया भर्ती

घटना ने क्षेत्र में शोक के साथ आश्रमों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार 23 नवंबर को छात्र को तेज बुखार आने पर विद्यालय प्रबंधन ने उसे तत्काल सीएचसी भैरमगढ़ में भर्ती कराया। पोटाकेबिन अधीक्षक के अनुसार बच्चे की तबीयत की जानकारी मिलने पर परिजनों को अस्पताल बुलाया गया था।

परिजन इलाज के बीच में ही ले गए थे घर

CG News: परिजन पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों के इलाज के बीच में ही वे उसे घर ले गए। सीएचसी बीएमओ डॉ. रमेश तिग्गा ने बताया, बच्चे का मलेरिया टेस्ट नेगेटिव आया था, लेकिन उसकी हालत गंभीर दिख रही थी, इलाज जारी रहने की जरूरत थी, परिजन बाहर इलाज कराने की बात कहते हुए बच्चा ले गए। दो दिन बाद उसकी मौत की जानकारी मिली।

ये भी पढ़ें

CG Accident: जांजगीर हादसे में 2 सैनिकों की मौत, एक जवान की आठ दिन पहले हुई थी शादी
जांजगीर चंपा
CG Accident: जांजगीर हादसे में 2 सैनिकों की मौत, एक जवान की आठ दिन पहले हुई थी शादी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 02:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / CG News: पोटाकेबिन में पढ़ने वाले 8 वर्षीय छात्र की मलेरिया से मौत, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

बड़ी खबरें

View All

बीजापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

तस्करी के धंधे पर प्रशासन का हंटर! 2 दिन में 1,098 क्विंटल अवैध धान जब्त, 4 ट्रक सीज

प्रशासन ने चालक के खिलाफ कार्रवाई की (photo source- Patrika)
बीजापुर

अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण! 1 करोड़ 19 लाख के इनामी 41 माओवादी कैडर ने डाले हथियार

माओवादियों का आत्मसमर्पण जारी (photo source- Patrika)
बीजापुर

Dhan Kharidi: धान तस्करी पर कड़ी निगरानी! बीजापुर-तेलंगाना बॉर्डर से 765 क्विंटल अवैध धान जब्त

तेलंगाना से अवैध धान की एंट्री (photo source- Patrika)
बीजापुर

सर्च ऑपरेशन सफल! 7 नक्सली व सहयोगी गिरफ्तार, टिफिन बम सहित बड़ा जखीरा बरामद

सात नक्सली व सहयोगी गिरफ्तार (photo source- Patrika)
बीजापुर

CG News: आवारा कुत्तों की मॉनिटरिंग अब शिक्षकों के जिम्मे, स्कूलों में शुरू हुई ‘डॉग वॉच’

पढ़ाई छोड़ शिक्षकों पर सुरक्षा गश्त का बोझ (photo source- Patrika)
बीजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.