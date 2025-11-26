CG News: पोटाकेबिन में पढ़ने वाले 8 वर्षीय छात्र की मलेरिया से मौत, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

आश्रम में 8 वर्षीय छात्र की मौत (photo source- Patrika)
CG News: भैरमगढ़ विकासखंड के पोटाकेबिन भटवाड़ा में पढ़ने वाले 8 वर्षीय छात्र सोमारू पोयाम कक्षा दूसरी, पिता राजू पोयाम, निवासी लालागुड़ा की मलेरिया से मौत हो गई। मासूम की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैरमगढ़ में भर्ती कराया गया था, लेकिन परिजन इलाज बीच में ही रोककर उसे घर ले गए, जहां दो दिन बाद उसकी मौत हो गई।
घटना ने क्षेत्र में शोक के साथ आश्रमों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार 23 नवंबर को छात्र को तेज बुखार आने पर विद्यालय प्रबंधन ने उसे तत्काल सीएचसी भैरमगढ़ में भर्ती कराया। पोटाकेबिन अधीक्षक के अनुसार बच्चे की तबीयत की जानकारी मिलने पर परिजनों को अस्पताल बुलाया गया था।
CG News: परिजन पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों के इलाज के बीच में ही वे उसे घर ले गए। सीएचसी बीएमओ डॉ. रमेश तिग्गा ने बताया, बच्चे का मलेरिया टेस्ट नेगेटिव आया था, लेकिन उसकी हालत गंभीर दिख रही थी, इलाज जारी रहने की जरूरत थी, परिजन बाहर इलाज कराने की बात कहते हुए बच्चा ले गए। दो दिन बाद उसकी मौत की जानकारी मिली।
बड़ी खबरेंView All
बीजापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग