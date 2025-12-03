CG Naxal Encounter: बीजापुर-दंतेवाड़ा बॉर्डर पर मुठभेड़ जारी, अब तक 7 नक्सली हुए ढेर, DRG के 2 जवान शहीद

CG Naxal Encounter: बीजापुर-दंतेवाड़ा बॉर्डर पर बुधवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भारी मुठभेड़ हुई। पश्चिम बस्तर डिवीजन के जंगलों में चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान यह भिड़ंत सुबह 9 बजे के आसपास शुरू हुई और पूरे दिन रुक-रुक कर गोलीबारी चलती रही। सुरक्षा बलों की आक्रामक कार्रवाई के बीच अब तक सात नक्सली ढेर किए गए हैं। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव के मुताबिक DRG दंतेवाड़ा-बीजापुर, STF, CoBRA और CRPF की संयुक्त टीम अभियान चला रही है।