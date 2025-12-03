CG Naxal Encounter: बीजापुर-दंतेवाड़ा बॉर्डर पर मुठभेड़ जारी, अब तक 7 नक्सली हुए ढेर, DRG के 2 जवान शहीद

बीजापुर-दंतेवाड़ा बॉर्डर पर मुठभेड़ जारी (Photo Patrika)
CG Naxal Encounter: बीजापुर-दंतेवाड़ा बॉर्डर पर बुधवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भारी मुठभेड़ हुई। पश्चिम बस्तर डिवीजन के जंगलों में चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान यह भिड़ंत सुबह 9 बजे के आसपास शुरू हुई और पूरे दिन रुक-रुक कर गोलीबारी चलती रही। सुरक्षा बलों की आक्रामक कार्रवाई के बीच अब तक सात नक्सली ढेर किए गए हैं। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव के मुताबिक DRG दंतेवाड़ा-बीजापुर, STF, CoBRA और CRPF की संयुक्त टीम अभियान चला रही है।
पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज सुंदरराज पट्टलिंगम ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से अब तक सात माओवादी कैडरों के शव बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ स्थल से SLR राइफलें, .303 राइफलें तथा अन्य हथियार और गोला-बारूद भी जब्त किए गए हैं। माओवादियों के मृत शरीरों की पहचान अभी स्थापित की जानी शेष है।
1.शहीद प्रधान आरक्षक मोनू वडाड़ी, DRG बीजापुर l
2.शहीद आरक्षक दुकारू गोंडे, DRG बीजापुर l
मुठभेड़ में DRG बीजापुर के एक अन्य जवान सोमदेव यादव घायल हुए हैं। घायल जवान को प्राथमिक उपचार प्रदान कर दिया गया है तथा वे खतरे से बाहर हैं। आवश्यक उपचार हेतु उपयुक्त व्यवस्था की गई है।पुलिस अधीक्षक, बीजापुर, डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि वर्तमान में क्षेत्र में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। अतिरिक्त रीइन्फोर्समेंट टीमें भेजी गई हैं। फोर्स की बल संख्या पर्याप्त है तथा क्षेत्र को कॉर्डन कर सर्चिंग जारी है।
बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टलिंगम ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से SLR राइफलें, .303 राइफलें और अन्य हथियार व गोला-बारूद जब्त किए गए हैं। मारे गए माओवादियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है।
