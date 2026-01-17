17 जनवरी 2026,

शनिवार

बीजापुर

Bijapur Naxal Encounter: बीजापुर में सुरक्षाबलों का बड़ा ऑपरेशन! जंगलों में लगातार फायरिंग, गूंज रही गोलियों की आवाज…

Bijapur Naxal Encounter: छत्तीसगढ़–महाराष्ट्र सीमा से सटे बीजापुर जिले के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के जंगलों और पहाड़ियों में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है।

बीजापुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 17, 2026

Bijapur Naxal Encounter: बीजापुर के जंगलों में गोलियों की गूंज, नक्सलियों से सुरक्षाबलों की मुठभेड़ जारी...(photo-patrika)

Bijapur Naxal Encounter: बीजापुर के जंगलों में गोलियों की गूंज, नक्सलियों से सुरक्षाबलों की मुठभेड़ जारी...(photo-patrika)

Bijapur Naxal Encounter: छत्तीसगढ़–महाराष्ट्र सीमा से सटे बीजापुर जिले के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के जंगलों और पहाड़ियों में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। माओवादियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिलने के बाद जिला बीजापुर से पुलिस और सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

Bijapur Naxal Encounter: सुबह से जारी है फायरिंग

जानकारी के अनुसार 17 जनवरी 2026 की सुबह से संयुक्त टीम और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग हो रही है। मुठभेड़ नेशनल पार्क क्षेत्र के जंगलों में चल रही है। ऑपरेशन फिलहाल जारी होने के कारण मुठभेड़ स्थल, ऑपरेशन में शामिल जवानों की संख्या और अन्य संवेदनशील जानकारियां साझा नहीं की जा रही हैं, ताकि सुरक्षाबलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

माओवादियों को नुकसान, हथियार बरामद

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान एक से दो माओवादियों के मारे जाने और हथियार बरामद होने की सूचना सामने आई है। बीजापुर पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि ऑपरेशन में सुरक्षाबलों को सफलता मिली है और विस्तृत जानकारी अभियान पूरा होने के बाद साझा की जाएगी।

संयुक्त टीम का सर्च ऑपरेशन जारी

पुलिस के अनुसार, बीजापुर जिले के जंगल और पहाड़ी इलाकों में माओवादियों की गतिविधियों की सूचना के बाद यह अभियान शुरू किया गया। सुरक्षाबल सभी रणनीतिक और तकनीकी संसाधनों के साथ माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान जवानों को अत्यधिक सतर्कता के साथ आगे बढ़ने के निर्देश दिए गए हैं।

इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा

मुठभेड़ को देखते हुए आसपास के गांवों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन और पुलिस का कहना है कि यह अभियान क्षेत्र में स्थायी सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बहाल करने की दिशा में अहम कदम है। ऑपरेशन समाप्त होने के बाद पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक जानकारी जारी की जाएगी।

Published on:

17 Jan 2026 12:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / Bijapur Naxal Encounter: बीजापुर में सुरक्षाबलों का बड़ा ऑपरेशन! जंगलों में लगातार फायरिंग, गूंज रही गोलियों की आवाज…

