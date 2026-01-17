Bijapur Naxal Encounter: बीजापुर में सुरक्षाबलों का बड़ा ऑपरेशन! जंगलों में लगातार फायरिंग, गूंज रही गोलियों की आवाज…

जानकारी के अनुसार 17 जनवरी 2026 की सुबह से संयुक्त टीम और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग हो रही है। मुठभेड़ नेशनल पार्क क्षेत्र के जंगलों में चल रही है। ऑपरेशन फिलहाल जारी होने के कारण मुठभेड़ स्थल, ऑपरेशन में शामिल जवानों की संख्या और अन्य संवेदनशील जानकारियां साझा नहीं की जा रही हैं, ताकि सुरक्षाबलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।