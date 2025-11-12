CG News: नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 6 नक्सलियों को किया ढेर, एक पकड़ाया

CG News: नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की। डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा और एसटीएफ के संयुक्त अभियान में मुठभेड़ के दौरान 6 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। वहीं एक घायल नक्सली को जिंदा पकड़ लिया गया, जिसका इलाज के साथ पूछताछ जारी है।