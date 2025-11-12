Patrika LogoSwitch to English

बीजापुर

CG News: नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 6 नक्सलियों को किया ढेर, एक पकड़ाया

CG News: मुठभेड़ के दौरान 6 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। वहीं एक घायल नक्सली को जिंदा पकड़ लिया गया, जिसका इलाज के साथ पूछताछ जारी है।

less than 1 minute read
Google source verification

बीजापुर

image

Love Sonkar

Nov 12, 2025

CG News: नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 6 नक्सलियों को किया ढेर, एक पकड़ाया

CG News: नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की। डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा और एसटीएफ के संयुक्त अभियान में मुठभेड़ के दौरान 6 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। वहीं एक घायल नक्सली को जिंदा पकड़ लिया गया, जिसका इलाज के साथ पूछताछ जारी है।

सूत्रों के अनुसार, नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिलने पर सुरक्षाबलों ने सुबह लगभग 10 बजे सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मोर्चा संभाला। गोलीबारी रुक-रुककर पूरे दिन चलती रही। तलाशी के दौरान 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए।

मौके से इंसास राइफल, स्टेनगन, 303 राइफल सहित कई आधुनिक हथियार, भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सली दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एसपी डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि क्षेत्र में अभी भी सर्च अभियान जारी है।

बड़ी रणनीतिक सफलता

यह सुरक्षा बलों की बड़ी रणनीतिक सफलता है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब नक्सली संगठन नेतृत्व, संसाधन और मनोबल के संकट से गुजर रहा है। इस ऑपरेशन से संगठन पर दबाव और बढ़ेगा। मुठभेड़ के दौरान एक घायल नक्सली को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसका इलाज अस्पताल में जारी है।

-सुंदरराज पी., आईजी बस्तर रेंज

Updated on:

12 Nov 2025 07:53 am

Published on:

12 Nov 2025 07:52 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / CG News: नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 6 नक्सलियों को किया ढेर, एक पकड़ाया

बीजापुर
