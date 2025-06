Bijnor: महिला से बात करने के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई, 8 लोगों ने मिलकर पीटा, पुलिस ने दर्ज किया केस

Bijnor Crime: बिजनौर में महिला से बात करने के शक में एक युवक की 8 लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बिजनोर•Jun 10, 2025 / 12:54 pm• Mohd Danish

Bijnor: महिला से बात करने के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई | Image Source – Social Media

8 people together beat up young man in Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। कीरतपुर थाना क्षेत्र के मोतीचूर इलाके में एक युवक को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वह एक महिला से बातचीत कर रहा था। इस शक में करीब 8 लोगों ने युवक को घेर लिया और बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी।

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वायरल हो रहे 1 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक पहले पीड़ित का कॉलर पकड़कर उसे जबरन खींचकर लाते हैं। इसके बाद उसे जमीन पर गिराकर लात-घूंसे और थप्पड़ों से बुरी तरह पीटा जाता है। पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच जारी मारपीट का शिकार हुआ युवक थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में कीरतपुर थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने जानकारी दी कि युवक की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। यह भी पढ़ें GST अफसर और वकील रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, CBI ने दबोचा, टैक्स खत्म करने के बदले मांगे 4 लाख वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।