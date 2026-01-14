मंदिर में अनोखी घटना: कुत्ता हनुमान और दुर्गा माता की मूर्तियों के चारों ओर घूमता रहा, लोग बोले- भगवान का चमत्कार

श्रद्धालु अश्वनी सैनी ने बताया कि कुत्ते ने मंगलवार को हनुमान जी की परिक्रमा की थी और रात भर आराम किया। फिर बुधवार को वह वापस हनुमान जी की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने आया और थोड़ी देर बाद दुर्गा माता की मूर्ति के चारों ओर भी घूमना शुरू कर दिया। इस दौरान डॉक्टरों की टीम भी मौके पर पहुंची और कुत्ते की सेहत का निरीक्षण किया। डॉक्टरों ने संतुष्ट होकर लौटने के बाद कहा कि कुत्ता स्वस्थ है और बिना कुछ खाए-पिए लगातार परिक्रमा कर रहा है।