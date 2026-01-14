मंदिर में अनोखी घटना: कुत्ता हनुमान और दुर्गा माता की मूर्तियों के चारों ओर घूमता रहा, लोग बोले- भगवान का चमत्कार

मंदिर में अनोखी घटना | Image Video Grab
Dog temple parikrama Bijnor: यूपी के बिजनौर जिले के नंदपुर गांव से एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक कुत्ता नंदपुर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा और हनुमान जी की मूर्तियों के चारों ओर परिक्रमा करता दिख रहा है।
खास बात यह है कि कुत्ता लगातार 4 घंटे से बिना खाए-पिए और बिना रुके परिक्रमा कर रहा था। थकने पर वह सिर्फ अपने पैरों को उठाकर आराम करता दिखा। जैसे ही यह घटना लोगों की नजरों में आई, मंदिर में बड़ी भीड़ जमा हो गई और लोग इस अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों से देखने के लिए दौड़ पड़े।
ग्रामीणों और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि यह कुत्ता हनुमान जी और मां दुर्गा की अनन्य भक्ति का प्रतीक है। कोई इसे अपनी मन्नत पूरी होने का संकेत मान रहा है, तो कुछ लोग इसे भगवान की कृपा बता रहे हैं।
मंगलवार को कुत्ते ने हनुमान जी की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा की और बुधवार को अचानक मां दुर्गा की प्रतिमा के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। यह अनोखी घटना ने नंदपुर गांव में चर्चा का विषय बन गई।
श्रद्धालु अश्वनी सैनी ने बताया कि कुत्ते ने मंगलवार को हनुमान जी की परिक्रमा की थी और रात भर आराम किया। फिर बुधवार को वह वापस हनुमान जी की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने आया और थोड़ी देर बाद दुर्गा माता की मूर्ति के चारों ओर भी घूमना शुरू कर दिया। इस दौरान डॉक्टरों की टीम भी मौके पर पहुंची और कुत्ते की सेहत का निरीक्षण किया। डॉक्टरों ने संतुष्ट होकर लौटने के बाद कहा कि कुत्ता स्वस्थ है और बिना कुछ खाए-पिए लगातार परिक्रमा कर रहा है।
ग्रामीण अजय कुमार ने बताया कि कुत्ता लगभग 4 घंटे से लगातार परिक्रमा कर रहा है। थकने पर केवल पैरों को ऊपर उठाकर आराम कर रहा है। दूर-दूर से लोग नंदपुर गांव आकर कुत्ते को भगवान का भक्त मानते हुए माथा टेक रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह भगवान का चमत्कार है और इसे देखना किसी आस्था और श्रद्धा से जुड़ा अनुभव है।
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
