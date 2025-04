शादी में गर्म रोटी न मिलने पर बवाल, बारातियों ने की मारपीट, बीच-बचाव करने आए युवक को बेल्ट से पीटा

Bijnor News: यूपी के अमरोहा में शादी समारोह में गर्म रोटी न मिलने पर बारातियों ने वेंकट हॉल में जमकर हंगामा किया। बीच-बचाव करने आए युवक पर बेल्ट से हमला कर उसे घायल कर दिया गया।

बिजनोर•Apr 06, 2025 / 01:08 pm• Mohd Danish

शादी में गर्म रोटी न मिलने पर बवाल, बारातियों ने की मारपीट

Baraatis beat each other In Bijnor: बिजनौर जिले के अफजलगढ़ में एक शादी समारोह के दौरान गर्म रोटी न मिलने पर बारातियों ने जमकर हंगामा कर दिया। पहले वेंकट हॉल में और फिर बाहर सड़क पर मारपीट हुई। इस दौरान बीच-बचाव करने आए एक युवक को बेल्ट से हमला कर घायल कर दिया गया।

खाने के दौरान शुरू हुआ विवाद बता दें कि मेघपुर निवासी अकबर हुसैन की पुत्री की बारात शेरकोट के गांव शादनगर से अफजलगढ़ के वेंकट हॉल में आई थी। भोजन के समय कुछ बारातियों ने गर्म रोटी की मांग की। रोटी समय पर न मिलने पर एक बाराती ने हंगामा शुरू कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने समझा-बुझाकर मामला शांत कराया। हॉल के बाहर फिर मचा हंगामा खाना खाने के बाद वेंकट हॉल के बाहर एक बार फिर कुछ बारातियों ने विवाद खड़ा कर दिया। शोरगुल सुनकर उत्तराखंड के रामनगर वन निवासी 27 वर्षीय मोहम्मद नाजिर बाहर आए और बारातियों को समझाने लगे। इसी दौरान एक बाराती ने पीछे से नाजिर पर बेल्ट से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। घायल युवक को किया अस्पताल में भर्ती घटना के बाद राहगीरों की मदद से घायल नाजिर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) अफजलगढ़ में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। यह भी पढ़ें अमरोहा में पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने की आत्महत्या, पिता ने दर्ज कराई एफआईआर पुलिस कर रही जांच थानाध्यक्ष सुमित राठी ने बताया कि मामले में तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमला करने वाले बाराती मौके से फरार हो गए हैं और उनकी तलाश जारी है। थानाध्यक्ष सुमित राठी ने बताया कि मामले में तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमला करने वाले बाराती मौके से फरार हो गए हैं और उनकी तलाश जारी है।