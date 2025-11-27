Bijnaur SIR News: जिलाधिकारी का कड़ा रुख, निर्वाचन कार्य में सहयोग न करने वालों का वेतन रोकने का आदेश

SIR News: जिलाधिकारी डीएम जसजीत कौर ने कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) कार्य की धीमी प्रगति पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार सहित सभी बीएलओ को निर्देश दिए कि चार दिसंबर तक हर हाल में कार्य पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन कार्य में प्रतिदिन कम से कम 10 प्रतिशत प्रगति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।