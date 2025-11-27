Patrika LogoSwitch to English

बिजनोर

Bijnaur SIR News: जिलाधिकारी का कड़ा रुख, निर्वाचन कार्य में सहयोग न करने वालों का वेतन रोकने का आदेश

डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जो रोजगार सेवक और पंचायत सहायक गणना प्रपत्रों के संकलन में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनका वेतन रोक दिया जाएगा।

Google source verification

बिजनोर

image

Abhishek Singh

Nov 27, 2025

Sir news

Pc: Patrika

SIR News: जिलाधिकारी डीएम जसजीत कौर ने कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) कार्य की धीमी प्रगति पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार सहित सभी बीएलओ को निर्देश दिए कि चार दिसंबर तक हर हाल में कार्य पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन कार्य में प्रतिदिन कम से कम 10 प्रतिशत प्रगति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।

डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जो रोजगार सेवक और पंचायत सहायक गणना प्रपत्रों के संकलन में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनका वेतन रोक दिया जाएगा। उन्होंने बीएलओ को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सबसे तेज और उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सभी नोडल अधिकारियों को प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट लेने के निर्देश भी दिए गए।

जिलाधिकारी ने जिम्मेदार अधिकारियों को दिया निर्देश

उन्होंने डीपीआरओ को निर्देशित किया कि एसआईआर कार्य में ग्राम प्रधानों और पंचायत सहायकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए। वहीं, अधिशासी अधिकारियों को नगर निकाय क्षेत्रों में सभासदों, शिक्षित युवाओं और आम नागरिकों को गणना प्रपत्र भरने और जमा करने में सहयोग के लिए प्रेरित करने को कहा गया।

डीएम ने मतदाताओं से अपील की कि वे बीएलओ और सुपरवाइजर का सहयोग करें तथा गणना फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरकर हस्ताक्षर सहित समय पर जमा करें। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के फॉर्म बीएलओ को प्राप्त हो जाएंगे, उनके नाम आगामी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल होंगे, जिसका प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा।

गणना प्रपत्रों का वितरण और संकलन 4 दिसंबर तक किया जाएगा, जबकि ड्राफ्ट सूची पर आपत्तियां 8 जनवरी 2026 तक ली जाएंगी।
बैठक में सीडीओ रणविजय सिंह, एडीएम वान्या सिंह, अंशिका दीक्षित, कुणाल रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

Published on:

27 Nov 2025 01:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / Bijnaur SIR News: जिलाधिकारी का कड़ा रुख, निर्वाचन कार्य में सहयोग न करने वालों का वेतन रोकने का आदेश

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

