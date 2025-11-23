Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

छापा पड़ते ही टॉयलेट में जा छिपे CMO, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला बाहर; महिला आयोग की रेड से मची हलचल

Bijnor News: बिजनौर में मुजफ्फरनगर के CMO डॉ. सुनील तेवतिया को महिला आयोग और पुलिस ने उनके कथित अवैध क्लिनिक पर पकड़ा। पुलिस के आने पर डॉक्टर टॉयलेट में छिप गए, फिर धमकी के बाद बाहर निकले। महिला आयोग ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और मामले की शिकायत स्वास्थ्य विभाग और उप मुख्यमंत्री से करने का ऐलान किया।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Nov 23, 2025

bijnor cmo dr sunil tevatia illegal clinic raided women commission

छापा पड़ते ही टॉयलेट में जा छिपे CMO | Image Source - Video Grab

CMO dr sunil tevatia illegal clinic Bijnor: मुजफ्फरनगर के CMO डॉ. सुनील तेवतिया को बिजनौर में उनके कथित अवैध क्लिनिक पर पकड़ा गया। राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन ने पुलिस के साथ रविवार दोपहर डॉ. तेवतिया के क्लिनिक पर छापा मारा। पुलिस जैसे ही क्लिनिक में दाखिल हुई, डॉ. तेवतिया भागकर टॉयलेट में छिप गए। पांच मिनट तक पुलिस के आग्रह के बावजूद कुंडी नहीं खोली, फिर धमकी के बाद कांपते हुए बाहर निकले।

महिला आयोग ने किया क्लिनिक का निरीक्षण, सीएमओ पर आरोप

आयोग सदस्य संगीता जैन ने बताया कि डॉ. तेवतिया के क्लिनिक में पहले भी अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिली थीं। उन्होंने कहा कि सीएमओ स्तर का अधिकारी अवैध क्लिनिक चलाते हुए पकड़ा जाना बेहद गंभीर मामला है। इस दौरान पुलिस ने डॉ. तेवतिया को केबिन में ढकेलते हुए सुरक्षित बाहर निकाला।

डॉ. तेवतिया और संगीता जैन के बीच 15 मिनट की बहस

क्लिनिक में डॉ. तेवतिया और संगीता जैन के बीच करीब 15 मिनट तक बहस चली। जैन ने कहा कि डॉ. तेवतिया स्थानीय पैथोलॉजी से टाईअप कर मरीजों से अवैध शुल्क वसूलते हैं। डॉ. तेवतिया ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह कोई क्लिनिक नहीं चला रहे हैं।

पूर्व चेतावनी का मामला

संगीता जैन ने डॉ. तेवतिया को याद दिलाया कि दो महीने पहले भी उन्हें अवैध क्लिनिक चलाने पर पकड़ा गया था और चेतावनी दी गई थी कि दूसरे जिले में आकर कोई अवैध काम न करें। डॉ. तेवतिया ने कहा कि वह छुट्टी पर हैं और पत्नी से मिलने आए थे।

सरकारी पद पर रहते हुए नियमों का उल्लंघन

संगीता जैन ने चेतावनी दी कि सरकारी पद पर रहने के बावजूद अवैध काम करना जनता के लिए खराब संदेश है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक से इस मामले की शिकायत की जाएगी।

कार्रवाई का एलान

इंस्पेक्टर चांदपुर अमित कुमार और उनकी टीम ने कहा कि अगर अवैध काम नहीं हो रहा था, तो सीएमओ को टॉयलेट में छिपने की क्या आवश्यकता थी। महिला आयोग ने कहा कि मामले की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 06:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / छापा पड़ते ही टॉयलेट में जा छिपे CMO, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला बाहर; महिला आयोग की रेड से मची हलचल

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गली से गुजर रहा था कबाड़ी, घर में अकेली लड़की देख घुस आया…करने लगा आपत्तिजनक हरकतें

Symbolic Image Generated by Gemini
बिजनोर

चंद्रशेखर अब जानी दुश्मन बन गई हूं…इंडिया आ रही…पूरी तरह खत्म कर दूंगी तुझे, गर्लफ्रेंड की धमकी

बिजनोर

हाईकोर्ट लखनऊ की सख्ती: बिजनौर DM जसजीत कौर के खिलाफ वारंट जारी, CJM को आदेश- 5 जनवरी को कोर्ट में पेश करो

high court issued warrant against bijnor dm jasjit kaur
बिजनोर

बाघों से परेशान तेंदुए, इनसे परेशान इंसानी आबादी, क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Leopard attack in Up
राष्ट्रीय

25 नवंबर तक हर हाल में पूरा हो मतदाता गणना प्रपत्र: डीएम का सख्त निर्देश, टीमें घर-घर जाकर कर रहीं सत्यापन

bijnor voter enumeration form deadline 25 november online sir revision
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.