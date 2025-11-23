छापा पड़ते ही टॉयलेट में जा छिपे CMO, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला बाहर; महिला आयोग की रेड से मची हलचल

CMO dr sunil tevatia illegal clinic Bijnor: मुजफ्फरनगर के CMO डॉ. सुनील तेवतिया को बिजनौर में उनके कथित अवैध क्लिनिक पर पकड़ा गया। राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन ने पुलिस के साथ रविवार दोपहर डॉ. तेवतिया के क्लिनिक पर छापा मारा। पुलिस जैसे ही क्लिनिक में दाखिल हुई, डॉ. तेवतिया भागकर टॉयलेट में छिप गए। पांच मिनट तक पुलिस के आग्रह के बावजूद कुंडी नहीं खोली, फिर धमकी के बाद कांपते हुए बाहर निकले।