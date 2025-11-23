छापा पड़ते ही टॉयलेट में जा छिपे CMO, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला बाहर; महिला आयोग की रेड से मची हलचल

छापा पड़ते ही टॉयलेट में जा छिपे CMO | Image Source - Video Grab
CMO dr sunil tevatia illegal clinic Bijnor: मुजफ्फरनगर के CMO डॉ. सुनील तेवतिया को बिजनौर में उनके कथित अवैध क्लिनिक पर पकड़ा गया। राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन ने पुलिस के साथ रविवार दोपहर डॉ. तेवतिया के क्लिनिक पर छापा मारा। पुलिस जैसे ही क्लिनिक में दाखिल हुई, डॉ. तेवतिया भागकर टॉयलेट में छिप गए। पांच मिनट तक पुलिस के आग्रह के बावजूद कुंडी नहीं खोली, फिर धमकी के बाद कांपते हुए बाहर निकले।
आयोग सदस्य संगीता जैन ने बताया कि डॉ. तेवतिया के क्लिनिक में पहले भी अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिली थीं। उन्होंने कहा कि सीएमओ स्तर का अधिकारी अवैध क्लिनिक चलाते हुए पकड़ा जाना बेहद गंभीर मामला है। इस दौरान पुलिस ने डॉ. तेवतिया को केबिन में ढकेलते हुए सुरक्षित बाहर निकाला।
क्लिनिक में डॉ. तेवतिया और संगीता जैन के बीच करीब 15 मिनट तक बहस चली। जैन ने कहा कि डॉ. तेवतिया स्थानीय पैथोलॉजी से टाईअप कर मरीजों से अवैध शुल्क वसूलते हैं। डॉ. तेवतिया ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह कोई क्लिनिक नहीं चला रहे हैं।
संगीता जैन ने डॉ. तेवतिया को याद दिलाया कि दो महीने पहले भी उन्हें अवैध क्लिनिक चलाने पर पकड़ा गया था और चेतावनी दी गई थी कि दूसरे जिले में आकर कोई अवैध काम न करें। डॉ. तेवतिया ने कहा कि वह छुट्टी पर हैं और पत्नी से मिलने आए थे।
संगीता जैन ने चेतावनी दी कि सरकारी पद पर रहने के बावजूद अवैध काम करना जनता के लिए खराब संदेश है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक से इस मामले की शिकायत की जाएगी।
इंस्पेक्टर चांदपुर अमित कुमार और उनकी टीम ने कहा कि अगर अवैध काम नहीं हो रहा था, तो सीएमओ को टॉयलेट में छिपने की क्या आवश्यकता थी। महिला आयोग ने कहा कि मामले की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग