बिजनौर हाईवे पर खौफनाक वारदात! ढाबे पर खाना खाते युवक की पीट-पीटकर हत्या, फौजी भाई की हालत नाज़ुक

जानकारी के मुताबिक, वाजिदपुर निवासी सन्नी पुत्र सुखबीर अपने भाई हिमांशु और चचेरे भाई अंकुर के साथ बुधवार रात ढाबे पर खाना खा रहा था। इसी दौरान ग्राम खतापुर निवासी ढाबा कर्मचारियों से मामूली कहासुनी हो गई। कहासुनी धीरे-धीरे झगड़े में बदल गई और कर्मचारियों ने लाठी-डंडों से हमला बोल दिया। बुरी तरह घायल सन्नी ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि फौज में तैनात हिमांशु गंभीर रूप से ज़ख्मी हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।