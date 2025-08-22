सुहागरात पर प्यार की जगह मिला दर्द, पत्नी की हरकत से अस्पताल पहुंचा दूल्हा, जानें चौंकाने वाला मामला

Husband wife blade attack in Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों की बुनियाद को झकझोर दिया है। शादी के महज चार महीने बाद पति-पत्नी के बीच ऐसा विवाद हुआ कि मामला थाने तक पहुंच गया। पति का कहना है कि उसकी पत्नी ने शादी के बाद से अब तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से इंकार किया और जब उसने पहल की तो उस पर जानलेवा हमला कर दिया।
मामला मंडावर थाना क्षेत्र के शिमला कला गांव का है। यहां के रहने वाले चांदवीर उर्फ चांद की शादी 29 अप्रैल 2025 को अलीपुरा जट (थाना कोतवाली देहात) क्षेत्र की रहने वाली तनु से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से पत्नी तनु ने कभी भी पति के साथ नज़दीकी नहीं बनाई। जब भी पति ने पहल की, उसने बहाना बनाकर दूरी बना ली। पति का कहना है कि उसकी पत्नी अक्सर फोन पर किसी से बात करती रहती थी और उसके आते ही कॉल काट देती थी।
20 अगस्त की शाम इस रिश्ते का दर्दनाक मोड़ सामने आया। पति ने जैसे ही पत्नी से नज़दीकी की कोशिश की, तनु ने अचानक ब्लेड से उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। वार इतना खतरनाक था कि चांदवीर लहूलुहान हो गया। घरवालों ने चीख-पुकार सुनकर उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सात टांके लगाए और उसकी जान बचाई।
इस पूरे मामले में पत्नी तनु ने भी पति पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस को दिए बयान में उसने कहा कि शादी नई-नई हुई थी, लेकिन उसका पति उस पर शक करता था और रोज़ाना जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था। उसकी वजह से उसे दर्द और परेशानी होती थी। गुस्से और आत्मरक्षा में उसने पति पर हमला कर दिया।
इस सनसनीखेज मामले पर मंडावर थाने के इंस्पेक्टर राजकुमार सरोज ने बताया कि पीड़ित पति की तहरीर पर पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी महिला तनु की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। गांव में इस घटना की चर्चा हर तरफ है और लोग हैरान हैं कि नई-नवेली बहू ने ऐसा कदम क्यों उठाया।