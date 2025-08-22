सुहागरात पर प्यार की जगह मिला दर्द, पत्नी की हरकत से अस्पताल पहुंचा दूल्हा, जानें चौंकाने वाला मामला

मामला मंडावर थाना क्षेत्र के शिमला कला गांव का है। यहां के रहने वाले चांदवीर उर्फ चांद की शादी 29 अप्रैल 2025 को अलीपुरा जट (थाना कोतवाली देहात) क्षेत्र की रहने वाली तनु से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से पत्नी तनु ने कभी भी पति के साथ नज़दीकी नहीं बनाई। जब भी पति ने पहल की, उसने बहाना बनाकर दूरी बना ली। पति का कहना है कि उसकी पत्नी अक्सर फोन पर किसी से बात करती रहती थी और उसके आते ही कॉल काट देती थी।