Leopard Attack: मां के सामने 8 साल के मासूम को उठाकर ले गया गुलदार, छीनी बेटे की सांसें, पूरे क्षेत्र में सनसनी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम करीब 7:30 बजे हर्ष अपनी मां के साथ घर के पास हैंडपंप से पानी भर रहा था। अचानक गन्ने के खेत से निकले गुलदार ने बच्चे को दबोच लिया और खेत की ओर भाग गया। मां शोर मचाते हुए पीछे दौड़ीं तो ग्रामीण भी जुट गए। दबाव पड़ने पर तेंदुआ कुछ दूरी पर बच्चे को छोड़कर भाग गया। गंभीर हालत में हर्ष को तत्काल समीपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।