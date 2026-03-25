गन्ने के खेत में एक महिला के लिए अचानक मौत बनकर आया तेंदुआ, चीख गूंजते ही मचा हड़कंप

Bijnor News: मंगलवार एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही पलों में यह एक डरावनी घटना में बदल गई। बिजनौर के गांव हिदायतपुर चौहड़वाला की रहने वाली करीब 55 वर्षीय राजो देवी अपने गांव की अन्य महिलाओं के साथ खेत में गन्ना छीलने गई थीं। सुबह का समय था, करीब दस बजे का। खेतों में कामकाज चल रहा था और माहौल बिल्कुल सामान्य था। राजो देवी थोड़ी दूरी पर बैठकर गन्ना छील रही थीं, जबकि बाकी महिलाएं भी आसपास अपने काम में जुटी थीं। तभी अचानक पास के खेत से एक तेंदुआ(गुलदार) निकलकर आया और राजो देवी पर झपट पड़ा। यह हमला इतना अचानक था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तेंदुए के हमले से घबराकर राजो देवी जोर-जोर से चिल्लाने लगीं। उनकी चीखें सुनकर आसपास काम कर रही महिलाएं और अन्य ग्रामीण तुरंत मौके की ओर दौड़े। हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। ग्रामीणों ने बिना देर किए हिम्मत दिखाई और शोर मचाते हुए लाठी-डंडे लेकर तेंदुए को डराने की कोशिश की।