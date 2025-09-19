बिजनौर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल! एसपी अभिषेक ने निरीक्षकों-उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में किए अहम बदलाव

Bijnor Police Transfer: यूपी के बिजनौर जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस बदलाव के तहत कई निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। एसपी का मानना है कि सही समय पर जिम्मेदारियों का अदला-बदली करना पुलिस व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने का सबसे बेहतर तरीका है।