बिजनौर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल! एसपी अभिषेक ने निरीक्षकों-उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में किए अहम बदलाव

Bijnor Police Transfer: यूपी के बिजनौर जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस बदलाव के तहत कई निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। एसपी का मानना है कि सही समय पर जिम्मेदारियों का अदला-बदली करना पुलिस व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने का सबसे बेहतर तरीका है।
इस फेरबदल में सबसे बड़ा बदलाव नगीना थाना में हुआ है। थानाध्यक्ष संजय तोमर को उनके पद से हटाकर पुलिस लाइन भेजा गया है। वहीं एसपी के पीआरओ और यूपी-112 के प्रभारी अवनीत मान को नगीना थाने का नया थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एसपी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि नगीना जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अनुभवी और काबिल अधिकारी की तैनाती बेहद जरूरी थी।
पुलिस लाइन में तैनात निरीक्षक महेंद्र पाल सिंह को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें पुलिस लाइन से हटाकर यूपी-112 का प्रभारी नियुक्त किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यूपी-112, जिले की आपातकालीन पुलिसिंग का अहम हिस्सा है और इसमें तेजी तथा सक्रियता बेहद जरूरी है। इसलिए इस पद पर अनुभवी अधिकारी को तैनात किया गया है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किए गए आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को नए कार्यक्षेत्र में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी अभिषेक झा ने साफ कहा कि इन तबादलों का मकसद केवल और केवल जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना है।