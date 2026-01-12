12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

Bijnor Accident: दवाई लेकर लौट रहे मां-बेटे की सड़क पर मौत, ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी बाइक, ग्रामीणो ने लगाया जाम

Bijnor Accident: बिजनौर के नहटौर में दवाई लेकर लौट रहे मां-बेटे की बाइक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने नहटौर-झालू मार्ग पर जाम लगाकर कार्रवाई की मांग की।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Jan 12, 2026

bijnor road accident mother son death

Bijnor Accident: दवाई लेकर लौट रहे मां-बेटे की सड़क पर मौत | AI Generated Image

Bijnor Road Accident: बिजनौर जिले के नहटौर क्षेत्र में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। नहटौर-झालू मार्ग पर गांव बिलाई के पास दवाई लेकर लौट रहे मां-बेटे की बाइक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक ट्रॉली के नीचे जा घुसी और दोनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।

मृतकों की पहचान

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान गांव रूखड़ियों निवासी 18 वर्षीय शिवम पुत्र ओमप्रकाश और उनकी 45 वर्षीय मां बीना देवी पत्नी ओमप्रकाश के रूप में हुई है। दोनों को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक साथ मां-बेटे की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

हादसे की परिस्थितियां

परिजनों के अनुसार शिवम अपनी मां बीना देवी को दवाई दिलाने के लिए बिजनौर गया था। सोमवार शाम लौटते समय नहटौर-झालू मार्ग पर सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौके पर ही हालत नाजुक हो गई।

पुलिस कार्रवाई

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और ट्रैक्टर-ट्रॉली से जुड़े तथ्यों को खंगाला जा रहा है।

ग्रामीणों में आक्रोश

हादसे से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर गांव रूखड़ियों के पास नहटौर-झालू मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही सीओ धामपुर अभय कुमार पांडे और थानाध्यक्ष धीरज नागर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों से वार्ता कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद जाम खोल दिया गया।

परिवार पर टूटा दुख

मृतक शिवम अपने पांच भाई-बहनों में सबसे छोटा था। उसके पिता ओमप्रकाश मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। मां-बेटे की एक साथ मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में शोक का माहौल है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bike-pickup accident

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 09:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / Bijnor Accident: दवाई लेकर लौट रहे मां-बेटे की सड़क पर मौत, ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी बाइक, ग्रामीणो ने लगाया जाम

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रियंका गांधी का बर्थडे केक काटने के बाद फोटो खिंचाने पर बवाल, कांग्रेसियों में चले लात-जूते

बिजनोर

बुर्का गैंग का आतंक : दुकानदार को बातों में उलझाती, बच्चे से करवाती चोरी… ऐसे हुआ खुलासा

CCTV में कैद हुई महिलाओं और बच्चे की चोरी की साजिश
बिजनोर

यूपी में कड़ाके की ठंड: मुरादाबाद बना नैनीताल से ठंडा, बिजनौर में स्कूल बंद; 10 साल का टूटा रिकॉर्ड

up cold wave record break moradabad bijnor
बिजनोर

मासूम की हिम्मत बनी इंसाफ की ताकत: बिजनौर पॉक्सो कोर्ट का सख्त फैसला, आरोपी को 5 साल की जेल और जुर्माना

sentenced 5 years rigorous imprisonment attempting rape Bijnor
बिजनोर

हैलो- टारगेट निकल चुका है…खत्म कर दो, फोन कटते ही तड़-तड़ और जमीन पर गिर गया भाई

Bijnor murder case, bijnor murder news, bijnor news, bijnor murder news today, bijnor murder husband, bijnor murder case in hindi, bijnor murder case news, bijnor murder case today, bijnor murder today, bijnor murder, बिजनौर में हत्या, भाई ने कराई हत्या, युवक की हत्या, बिजनौर मर्डर, भाई का कत्ल
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.