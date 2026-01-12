Bijnor Accident: दवाई लेकर लौट रहे मां-बेटे की सड़क पर मौत, ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी बाइक, ग्रामीणो ने लगाया जाम

Bijnor Accident: दवाई लेकर लौट रहे मां-बेटे की सड़क पर मौत | AI Generated Image
Bijnor Road Accident: बिजनौर जिले के नहटौर क्षेत्र में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। नहटौर-झालू मार्ग पर गांव बिलाई के पास दवाई लेकर लौट रहे मां-बेटे की बाइक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक ट्रॉली के नीचे जा घुसी और दोनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान गांव रूखड़ियों निवासी 18 वर्षीय शिवम पुत्र ओमप्रकाश और उनकी 45 वर्षीय मां बीना देवी पत्नी ओमप्रकाश के रूप में हुई है। दोनों को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक साथ मां-बेटे की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
परिजनों के अनुसार शिवम अपनी मां बीना देवी को दवाई दिलाने के लिए बिजनौर गया था। सोमवार शाम लौटते समय नहटौर-झालू मार्ग पर सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौके पर ही हालत नाजुक हो गई।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और ट्रैक्टर-ट्रॉली से जुड़े तथ्यों को खंगाला जा रहा है।
हादसे से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर गांव रूखड़ियों के पास नहटौर-झालू मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही सीओ धामपुर अभय कुमार पांडे और थानाध्यक्ष धीरज नागर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों से वार्ता कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद जाम खोल दिया गया।
मृतक शिवम अपने पांच भाई-बहनों में सबसे छोटा था। उसके पिता ओमप्रकाश मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। मां-बेटे की एक साथ मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में शोक का माहौल है।
बड़ी खबरेंView All
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग