Bijnor Accident: दवाई लेकर लौट रहे मां-बेटे की सड़क पर मौत, ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी बाइक, ग्रामीणो ने लगाया जाम

Bijnor Road Accident: बिजनौर जिले के नहटौर क्षेत्र में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। नहटौर-झालू मार्ग पर गांव बिलाई के पास दवाई लेकर लौट रहे मां-बेटे की बाइक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक ट्रॉली के नीचे जा घुसी और दोनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।