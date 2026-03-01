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Bijnor Accident: ईद से पहले मातम, बिजनौर में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से युवक की मौत, मचा कोहराम

Bijnor Accident: यूपी के बिजनौर में ईद की खरीदारी कर लौट रहे 22 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उनकी मौसी गंभीर रूप से घायल हैं। तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से हुई इस घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

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बिजनोर

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Mohd Danish

Mar 19, 2026

bijnor road accident youth death eid

Bijnor Accident: ईद से पहले मातम..

Bijnor Road Accident: बिजनौर के शहर कोतवाली क्षेत्र में ईद की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब एक दर्दनाक सड़क हादसे में 22 वर्षीय युवक मौ हाशिम की जान चली गई। यह हादसा मण्डावर रोड पर उस वक्त हुआ जब वह अपनी मौसी खुशनुदा के साथ ईद की खरीदारी कर गांव लौट रहे थे। इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।

सड़क किनारे रुके थे, तभी पीछे से मारी टक्कर

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनदरपुर निवासी मौ हाशिम पुत्र मुस्तकीम अपनी मौसी खुशनुदा के साथ शहर से खरीदारी कर वापस जा रहे थे। जमालपुर पठानी के पास वे किसी काम से सड़क किनारे रुके और बातचीत करने लगे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक बाइक ने उनकी खड़ी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों उछलकर सड़क पर गिर पड़े।

टक्कर इतनी भीषण कि मौके पर मचा कोहराम

हादसा इतना भीषण था कि मौ हाशिम और उनकी मौसी गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत परिजनों को सूचना दी और दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद मौ हाशिम को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनकी मौसी खुशनुदा का इलाज अभी जारी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

पुलिस जांच में जुटी, फरार आरोपी की तलाश जारी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही फरार बाइक सवार की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, सबसे छोटा था हाशिम

बताया जा रहा है कि मृतक मौ हाशिम बिहार के पटना में कारपेंटर का काम करते थे और ईद मनाने के लिए अपने घर आए हुए थे। उनके 11 भाई-बहन हैं और वह सबसे छोटे थे। उनकी असमय मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में शोक का माहौल है।

ईद से पहले मातम

इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। जिस घर में ईद की तैयारियां और खुशियां थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है। परिजन बार-बार इस हादसे को याद कर बिलख रहे हैं और गांव के लोग भी परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। त्योहार से ठीक पहले हुई इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है।

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Published on:

19 Mar 2026 06:30 pm

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