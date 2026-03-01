Bijnor Accident: ईद से पहले मातम, बिजनौर में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से युवक की मौत, मचा कोहराम

Bijnor Road Accident: बिजनौर के शहर कोतवाली क्षेत्र में ईद की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब एक दर्दनाक सड़क हादसे में 22 वर्षीय युवक मौ हाशिम की जान चली गई। यह हादसा मण्डावर रोड पर उस वक्त हुआ जब वह अपनी मौसी खुशनुदा के साथ ईद की खरीदारी कर गांव लौट रहे थे। इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।