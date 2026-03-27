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बिजनौर में मौत का तांडव, तीन सड़क हादसों में दो की गई जान, तीन घायल अस्पताल में लड़ रहे जंग

Bijnor Accidents: बिजनौर में तीन अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं।

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बिजनोर

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Mohd Danish

Mar 27, 2026

bijnor road accidents 2 dead 3 injured

यह सांकेतिक तस्वीर है। Image Source - Pexels

Bijnor Road Accidents: बिजनौर में शुक्रवार को तीन अलग-अलग सड़क हादसों ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया। इन दर्दनाक घटनाओं में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसों की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये सभी हादसे कोतवाली शहर क्षेत्र के रावली और मंडावर इलाके में हुए हैं।

मजदूरी से लौट रहे युवक की दर्दनाक मौत

पहला हादसा बिजनौर कोतवाली शहर के रावली रोड पर हुआ, जहां 27 वर्षीय कोमल, जो ब्रामपुरी रावली के रहने वाले थे, देर शाम मजदूरी कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक एक साइकिल सवार से टकरा गई, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इस हादसे में कोमल को गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक अपने पीछे एक छोटा बच्चा और गर्भवती पत्नी को छोड़ गए हैं। उनकी शादी को अभी महज पांच साल ही हुए थे, जिससे परिवार में कोहराम मच गया है।

रावली रोड पर दूसरा हादसा

दूसरा हादसा भी रावली रोड पर ही हुआ, जहां 45 वर्षीय जगदीश अपनी पत्नी किरण के साथ ससुराल आए हुए थे। वे अपनी सास की दवाई दिलाने के लिए बिजनौर जा रहे थे, तभी बड़कले के पास उनकी स्कूटी एक बाइक से टकरा गई। इस टक्कर में जगदीश, उनकी पत्नी किरण और बाइक सवार दो युवक घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

मंडावर में अज्ञात वाहन ने छीनी युवक की जिंदगी

तीसरा हादसा मंडावर क्षेत्र में देर रात हुआ, जहां 23 वर्षीय अजय कुमार की जान चली गई। अजय अपने दादा से मिलने भोगपुर गए थे और लौटते समय रतनपुर और रानीपुर के बीच रात करीब 10 बजे एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अजय की मौके पर ही मौत हो गई। अजय अपने परिवार में सबसे बड़े थे और हाईस्कूल तक पढ़े थे। उनके निधन से परिवार में गहरा शोक है।

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Published on:

27 Mar 2026 06:17 pm

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