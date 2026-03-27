बिजनौर में मौत का तांडव, तीन सड़क हादसों में दो की गई जान, तीन घायल अस्पताल में लड़ रहे जंग

पहला हादसा बिजनौर कोतवाली शहर के रावली रोड पर हुआ, जहां 27 वर्षीय कोमल, जो ब्रामपुरी रावली के रहने वाले थे, देर शाम मजदूरी कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक एक साइकिल सवार से टकरा गई, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इस हादसे में कोमल को गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक अपने पीछे एक छोटा बच्चा और गर्भवती पत्नी को छोड़ गए हैं। उनकी शादी को अभी महज पांच साल ही हुए थे, जिससे परिवार में कोहराम मच गया है।