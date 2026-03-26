यूपी में तेंदुओं पर लगेगी ‘लगाम’! बढ़ते हमलों के बीच सरकार का बड़ा एक्शन प्लान, ऐसे रुकेगी इनकी संख्या

उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की आबादी तेजी से बढ़ रही है। जिससे ग्रामीण इलाकों में इंसानों और वन्यजीवों के बीच टकराव की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह संख्या काफी तेजी से बढ़ी है और अब यह स्थिति कई जिलों के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। खासतौर पर बिजनौर, बहराइच, लखीमपुर और सीतापुर जैसे जिलों में तेंदुओं के हमलों के कई मामले सामने आ चुके हैं।

इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने तेंदुओं की नसबंदी (स्टरलाइजेशन) का प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत तेंदुओं को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाएगी। और फिर उन्हें दोबारा जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ताकि उनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सके और मानव-तेंदुआ संघर्ष कम हो। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। मादा तेंदुओं के लिए ‘इम्यूनो-कॉन्ट्रासेप्शन’ जैसी तकनीक अपनाई जा सकती है। जिससे उनके व्यवहार पर असर डाले बिना उनकी प्रजनन क्षमता को रोका जा सके। इसके अलावा विशेषज्ञों की टीम लैप्रोस्कोपिक विधि से भी नसबंदी कर सकती है।