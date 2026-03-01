बिजनौर में रहस्यमयी मौत: घर के बाहर गिरे मिले जीराज, कमरे में मिली रामरती की लाश, पोस्टमार्टम ने खोला बड़ा राज

बिजनौर में रहस्यमयी मौत | AI Generated Image
Couple Death Bijnor: बिजनौर जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के मसूरी गांव में एक बुजुर्ग दंपती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके को दहला दिया। मंगलवार देर रात जीराज सिंह (75) का शव घर के बाहर ट्रांसफार्मर के पास मिला, जबकि उनकी पत्नी रामरती देवी (72) का शव कमरे के अंदर चारपाई पर पड़ा था। घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं और परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए पुलिस को तहरीर दी।
घटना का खुलासा उस समय हुआ जब गांव का एक युवक रात करीब 10 बजे शौच के लिए निकला। उसने ट्रांसफार्मर के पास जीराज सिंह को अचेत अवस्था में पड़ा देखा। युवक ने तुरंत परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने एंबुलेंस और डायल 112 को सूचना दी। हालांकि एंबुलेंस आने से पहले ही जीराज सिंह की मौत हो चुकी थी, जबकि रामरती देवी का शव उनके कमरे में मिला।
पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और डॉक्टरों के पैनल द्वारा जांच कराई गई। रिपोर्ट में सामने आया कि दोनों की मौत बिजली के करंट लगने से हुई है। जीराज सिंह के दोनों हाथों पर करंट के निशान पाए गए, जबकि रामरती देवी के एक हाथ पर करंट का असर देखा गया। इससे यह संकेत मिला कि दोनों किसी न किसी रूप में बिजली के संपर्क में आए थे।
घटनास्थल पर जीराज सिंह के कान से काफी मात्रा में खून बहा हुआ पाया गया। ट्रांसफार्मर के पास भी खून के निशान मिले, जिससे घटना और अधिक रहस्यमयी हो गई। इसके अलावा मौके पर दो बीड़ी भी मिलीं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि जीराज सिंह वहां बैठकर बीड़ी पी रहे थे, तभी हादसा हुआ।
मृतक के बेटे दिनेश कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में लूट और हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि जीराज सिंह हाल ही में बैंक से 75 हजार रुपये निकालकर लाए थे, जो उन्होंने अपनी पुत्रवधुओं को दे दिए थे। हालांकि उनकी जेब से 8200 रुपये बरामद हुए हैं, जिससे परिजन मामले में किसी साजिश की आशंका जता रहे हैं।
मृतक के घर के बाहर ही दो खंभों पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और वहीं से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात करीब 8:30 बजे ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हुआ था, जिससे एक लोहे का टुकड़ा गर्म होकर टूटकर नीचे गिर गया। आशंका है कि जीराज सिंह इसके संपर्क में आ गए और करंट लग गया।
ग्रामीणों के अनुसार, संभावना है कि जीराज सिंह को करंट लगने के बाद रामरती देवी उन्हें बचाने के लिए बाहर आई होंगी। इसी दौरान उन्हें भी तेज करंट लगा और वे घबराकर कमरे की ओर भागीं, जहां उनकी मौत हो गई। इस घटनाक्रम ने पूरे मामले को और भी दुखद बना दिया।
बुधवार को जीराज सिंह के भांजे की शादी थी और उन्हें भात देने जाना था। पूरा परिवार शादी की तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने खुशियों को मातम में बदल दिया। गांव में हर कोई इस घटना से स्तब्ध है और जीराज सिंह को धार्मिक और सरल स्वभाव का व्यक्ति बताया जा रहा है।
एएसपी देहात प्रेम प्रकाश कुमार, सीओ नजीबाबाद और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम ने भी जांच की। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर करंट से मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन परिजनों की शिकायत को ध्यान में रखते हुए अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। फिलहाल गांव में हत्या और हादसे दोनों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है।
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