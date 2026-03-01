बिजनौर में रहस्यमयी मौत: घर के बाहर गिरे मिले जीराज, कमरे में मिली रामरती की लाश, पोस्टमार्टम ने खोला बड़ा राज

Couple Death Bijnor: बिजनौर जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के मसूरी गांव में एक बुजुर्ग दंपती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके को दहला दिया। मंगलवार देर रात जीराज सिंह (75) का शव घर के बाहर ट्रांसफार्मर के पास मिला, जबकि उनकी पत्नी रामरती देवी (72) का शव कमरे के अंदर चारपाई पर पड़ा था। घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं और परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए पुलिस को तहरीर दी।