शादी से पहले टूटा भरोसा: मंगेतर की बेइज्जती से आहत युवती ने उठाया खौफनाक कदम, खुशियां मातम में बदली

जानकारी के अनुसार, युवती अपने मौसेरे भाई और बहन के साथ बाइक से बाजार जा रही थी। वह शादी के लिए सामान देखने निकली थी। रास्ते में अचानक उसका मंगेतर अपने एक दोस्त के साथ मिल गया। उसने युवती को रोककर उससे सवाल-जवाब शुरू कर दिए। युवती ने बताया कि वह बाजार गई थी। लेकिन सामान पसंद नहीं आने पर वापस लौट रही है। बताया जा रहा है। कि इसी बात को लेकर मंगेतर नाराज हो गया। और उसने युवती पर गलत आरोप लगाए। बात धीरे-धीरे बढ़ गई। और दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि गुस्से में आकर उसने युवती को थप्पड़ भी मार दिए। यह घटना सड़क पर ही हुई। जिससे युवती को गहरा सदमा लगा।