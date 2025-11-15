‘नालायक निकला बेटा… इसलिए मारना पड़ा’: पिता ने ही की बेटे की हत्या, आम के बाग में मिला शव

Son murder case father confession in Bijnor: यूपी के बिजनौर जिले के स्योहारा क्षेत्र में नौ नवंबर को गांव बुढ़ेरन के पास आम के बाग में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। मृतक की पहचान सलमान पुत्र नफीस के रूप में हुई। शव मिलने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। शुरुआत में यह मामला गांव के ही नदीम और वकील के खिलाफ दर्ज कराया गया था, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कहानी पूरी तरह बदल गई।