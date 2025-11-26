पिता के खून से रंगे हाथ: शराब के पैसे न देने पर कातिल बना बेटा, अदालत बोली- उम्रभर सलाखों के पीछे रहना होगा

Son sentenced to life for killing father in Bijnor: यूपी के बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के अस्करीपुर गांव में पिता की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी बेटे सुधीर को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम अवतार यादव की अदालत ने कठोर रुख अपनाते हुए सुधीर को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने टिप्पणी की कि यह अपराध न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि पारिवारिक रिश्तों और समाज की नैतिकता को गहरा आघात पहुंचाने वाला है।