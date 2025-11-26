Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

पिता के खून से रंगे हाथ: शराब के पैसे न देने पर कातिल बना बेटा, अदालत बोली- उम्रभर सलाखों के पीछे रहना होगा

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शराब के पैसे न देने पर पिता की गला दबाकर हत्या करने वाले बेटे को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अभियोजन की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने इसे हत्या का मामला मानते हुए कठोर फैसला सुनाया।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Nov 26, 2025

bijnor son sentenced to life for killing father over liquor money

पिता के खून से रंगे हाथ: Image Source - Pexels

Son sentenced to life for killing father in Bijnor: यूपी के बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के अस्करीपुर गांव में पिता की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी बेटे सुधीर को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम अवतार यादव की अदालत ने कठोर रुख अपनाते हुए सुधीर को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने टिप्पणी की कि यह अपराध न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि पारिवारिक रिश्तों और समाज की नैतिकता को गहरा आघात पहुंचाने वाला है।

आरोपी ने पूछताछ में किया अपराध कबूल

एडीजीसी जितेंद्र पाल राजपूत के मुताबिक, मृतक के चचेरे भाई शेर सिंह ने 10 अप्रैल 2021 की रात हुई इस वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि सुधीर शराब पीने के लिए अपने पिता चेतराम से पैसे मांग रहा था। जब चेतराम ने पैसे देने से इनकार किया, तो इसी बात से नाराज होकर सुधीर ने खौफनाक कदम उठाया। पहले उसने पिता के हाथ-पैर रस्सी से बांधे, फिर उन्हें घर के अंदर बंद करके दरवाजे पर कुंडी लगाकर चला गया।

रात में हुई मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उजागर हुई हत्या की पुष्टि

घटना वाली रात चेतराम की मौत हो गई थी। पहले पुलिस ने तहरीर के आधार पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। लेकिन बाद में कड़ाई से पूछताछ करने पर सुधीर ने स्वीकार किया कि उसने गुस्से में आकर अपने पिता की गला दबाकर हत्या की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी स्पष्ट हुआ कि मौत गला दबाने से हुई है, साथ ही चिकित्सकों ने शरीर पर चोट के निशानों की पुष्टि की, जिससे मामले की दिशा पूरी तरह बदल गई।

अदालत में पेश गवाहों के बयानों ने केस को और मजबूत किया

पहले पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के तहत चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन लोक अभियोजक ने चार्ज फ्रेम पर बहस करते हुए कहा कि यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है। अभियोजन की दलील को अदालत ने स्वीकार किया और आरोपी पर धारा 302 के तहत हत्या का चार्ज फ्रेम किया। ट्रायल के दौरान अदालत में पेश गवाहों ने घटना का पूरा समर्थन किया और सुधीर के खिलाफ गवाही दी, जिससे अभियोजन पक्ष का पक्ष और मजबूत हो गया।

कोर्ट का सख्त फैसला: पिता की हत्या समाज और मानवता के खिलाफ अपराध

बुधवार को अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपना निर्णय सुनाया। अदालत ने इसे क्रूरता और विश्वासघात से जुड़ा गंभीर अपराध मानते हुए सुधीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि शराब के लिए पैसे न मिलने जैसी मामूली बात पर अपने ही पिता की हत्या करना किसी भी तरह क्षमा योग्य नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 09:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / पिता के खून से रंगे हाथ: शराब के पैसे न देने पर कातिल बना बेटा, अदालत बोली- उम्रभर सलाखों के पीछे रहना होगा

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कहां गईं ये बेटियां? 10 दिन में 5 लड़कियां गायब, पुलिस-प्रशासन पर भड़के हिंदू संगठन

bijnor five girls missing protests hindu organizations
बिजनोर

दूसरे जिले के सीएमओ रंगे हाथ पकड़े गए, पुलिस ढकेलते हुए ले गई चेंबर में, मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी

मुजफ्फरनगर के सीएमओ बिजनौर में (फोटो सोर्स- वायरल वीडियो ग्रैब)
बिजनोर

26 नवंबर को जाउंगी चंद्रशेखर की रैली में, ‘अगर किसी ने हाथ लगाया तो…’, डॉ. रोहिणी घावरी की हुंकार

बिजनोर

छापा पड़ते ही टॉयलेट में जा छिपे CMO, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला बाहर; महिला आयोग की रेड से मची हलचल

bijnor cmo dr sunil tevatia illegal clinic raided women commission
बिजनोर

गली से गुजर रहा था कबाड़ी, घर में अकेली लड़की देख घुस आया…करने लगा आपत्तिजनक हरकतें

Symbolic Image Generated by Gemini
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.