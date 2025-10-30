Patrika LogoSwitch to English

चौथी कक्षा की मासूम के साथ हुई शर्मनाक वारदात, सब्जी लेने गई बच्ची से की अश्लील हरकत, आरोपी अरेस्ट

Bijnor News: बिजनौर के झालू कस्बे में चौथी कक्षा की बच्ची के साथ सब्जी विक्रेता द्वारा छेड़छाड़ की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कर जांच जारी है।

बिजनोर

image

Mohd Danish

Oct 30, 2025

bijnor vegetable seller arrested for molesting class 4 girl case

चौथी कक्षा की मासूम के साथ हुई शर्मनाक वारदात | Image Source - Freepik

Bijnor Crime News: यूपी के बिजनौर जिले के हल्दौर थाना क्षेत्र के कस्बा झालू में मंगलवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। सब्जी लेने गई चौथी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के साथ सब्जी विक्रेता ने छेड़छाड़ की कोशिश की। मासूम की चीखें सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया और लोग दहशत में आ गए।

बहाने से कमरे में बुलाकर की गई अश्लील हरकत

जानकारी के अनुसार, 7 वर्षीय बालिका अपने घर से सब्जी लेने के लिए पास के बाजार गई थी। वहां सब्जी का ठेला लगाने वाला सलीम पुत्र गुलशाह ने उसे बातों में लेकर अपने कमरे में बुला लिया। अंदर जाकर उसने बच्ची के साथ अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया। डर और हिम्मत के बीच लड़ी इस मासूम ने किसी तरह खुद को छुड़ाकर कमरे से बाहर आ गई और रोती हुई घर पहुंची।

परिजनों में मचा हड़कंप, थाने पहुंचे परिजन

घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बच्ची की हालत देखकर वे सन्न रह गए और तुरंत उसे लेकर थाने पहुंचे। थाने में शिकायत दर्ज कर परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

पुलिस ने की तुरंत कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शिकायत प्राप्त होते ही पुलिस टीम ने आरोपी सलीम पुत्र गुलशाह को दबोच लिया। उसके खिलाफ छेड़छाड़ और बाल संरक्षण कानून (POCSO Act) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी का चालान कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

न्याय की दिशा में कदम, जांच जारी

पुलिस अधिकारी ने कहा है कि मामले की कानूनी प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। बालिका के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना से क्षेत्र में आक्रोश है।

30 Oct 2025 11:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / चौथी कक्षा की मासूम के साथ हुई शर्मनाक वारदात, सब्जी लेने गई बच्ची से की अश्लील हरकत, आरोपी अरेस्ट

