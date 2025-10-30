चौथी कक्षा की मासूम के साथ हुई शर्मनाक वारदात, सब्जी लेने गई बच्ची से की अश्लील हरकत, आरोपी अरेस्ट

जानकारी के अनुसार, 7 वर्षीय बालिका अपने घर से सब्जी लेने के लिए पास के बाजार गई थी। वहां सब्जी का ठेला लगाने वाला सलीम पुत्र गुलशाह ने उसे बातों में लेकर अपने कमरे में बुला लिया। अंदर जाकर उसने बच्ची के साथ अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया। डर और हिम्मत के बीच लड़ी इस मासूम ने किसी तरह खुद को छुड़ाकर कमरे से बाहर आ गई और रोती हुई घर पहुंची।