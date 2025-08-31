Patrika LogoSwitch to English

‘कहा था ना बदला लूंगा’, ये बोलकर युवक पर दाग दी गोली, इस सपा विधायक का रिश्तेदार है आरोपी

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में नवमी के मेले में पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मार दी गई। आरोपी सपा विधायक का रिश्तेदार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए दबिश शुरू कर दी है।

बिजनोर

Mohd Danish

Aug 31, 2025

bijnor youth shot fair sp leader relative attack
Bijnor News: पत्रिका फाइल फोटो।

Youth shot fair sp leader relative attack in Bijnor: शनिवार देर रात यूपी के बिजनौर जिले में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब नवरात्रि के अवसर पर लगे मेले में एक युवक को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि बेगावाला गांव निवासी 27 वर्षीय नितिन चौधरी अपने दोस्तों के साथ गांव गनौरा में मेला देखने गया था। इसी दौरान गांव के ही सूरज सैनी ने नितिन पर फायर झोंक दिया। गोली लगते ही नितिन जमीन पर गिर पड़ा और मेले में भगदड़ मच गई।

घायल की हालत गंभीर

गोली लगने के तुरंत बाद नितिन को आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। परिजनों और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

दो साल पुरानी रंजिश बनी वजह

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि नितिन चौधरी और आरोपी सूरज सैनी के बीच पिछले दो साल से आपसी रंजिश चल रही थी। गोलीकांड के दौरान आरोपी ने कथित रूप से कहा- "कहा था ना बदला लूंगा" और फिर गोली चला दी। यह वारदात पुरानी दुश्मनी का नतीजा बताई जा रही है।

सपा विधायक का रिश्तेदार निकला आरोपी

जानकारी के अनुसार गोली चलाने वाला सूरज सैनी समाजवादी पार्टी के नूरपुर से विधायक राम अवतार सैनी के चचेरे भाई का बेटा है। यही नहीं, उसके पिता गांव में शांति निकेतन स्कूल चलाते हैं। घटना के बाद पुलिस ने उस स्कूल में भी छानबीन की। राजनीतिक रिश्तेदार का नाम सामने आने से मामला और ज्यादा गरमा गया है।

पुलिस का बयान

पुलिस उपाधीक्षक नगीना ने बताया कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। वहीं, पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।

31 Aug 2025 03:22 pm

