‘कहा था ना बदला लूंगा’, ये बोलकर युवक पर दाग दी गोली, इस सपा विधायक का रिश्तेदार है आरोपी

Youth shot fair sp leader relative attack in Bijnor: शनिवार देर रात यूपी के बिजनौर जिले में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब नवरात्रि के अवसर पर लगे मेले में एक युवक को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि बेगावाला गांव निवासी 27 वर्षीय नितिन चौधरी अपने दोस्तों के साथ गांव गनौरा में मेला देखने गया था। इसी दौरान गांव के ही सूरज सैनी ने नितिन पर फायर झोंक दिया। गोली लगते ही नितिन जमीन पर गिर पड़ा और मेले में भगदड़ मच गई।