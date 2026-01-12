12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

प्रियंका गांधी का बर्थडे केक काटने के बाद फोटो खिंचाने पर बवाल, कांग्रेसियों में चले लात-जूते

Priyanka Gandhi birthday celebration violence : प्रियंका गांधी के 54वें जन्मदिन के मौके पर सोमवार को बिजनौर में कांग्रेस के दो गुटों के बीच बवाल हो गया। दोनों गुटों में लात-जूते चले

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 12, 2026

कांग्रेसियों में चले लात-जूते, PC- X

बिजनौर : कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के 54वें जन्मदिन के मौके पर सोमवार को बिजनौर में आयोजित कार्यक्रम उस वक्त विवाद में बदल गया, जब पार्टी कार्यालय में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। यह झगड़ा केक काटने के बाद फोटो खिंचवाने के दौरान हुई कहासुनी से शुरू हुआ, जो देखते ही देखते धक्का-मुक्की और हाथापाई में तब्दील हो गया।

मारपीट का वीडियो हुआ वायरल

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में एक युवक दूसरे को जूते से पीटते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य कार्यकर्ता भी एक-दूसरे पर लात-घूंसे चलाते नजर आ रहे हैं। मारपीट जिला कांग्रेस कार्यालय के अंदर शुरू हुई और बाहर तक पहुंच गई।

महिला जिलाध्यक्ष ने कटवाया था केक

प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष हेनरीता राजीव सिंह, नगर अध्यक्ष हुमायूं बेग, मोहम्मद अकबर समेत कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत केक काटने से हुई, जिसके बाद फोटो खिंचवाने का सिलसिला शुरू हुआ।

कमेंट से बिगड़ा माहौल

बताया जा रहा है कि फोटो खिंचवाने के दौरान किसी कार्यकर्ता ने कांग्रेस अल्पसंख्यक सभा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष वसीम अकरम को लेकर टिप्पणी कर दी। यह टिप्पणी वसीम अकरम के विरोधी गुट से जुड़े कार्यकर्ता की बताई जा रही है।
कमेंटबाजी से नाराज वसीम अकरम भड़क गए और देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई।

15 मिनट तक चला हंगामा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों गुटों में करीब 15 मिनट तक लात-घूंसे और मुक्के चलते रहे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने जूता निकालकर दूसरे पर हमला कर दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि मारपीट करते हुए लोग कार्यालय से बाहर तक आ गए।

वरिष्ठ नेताओं ने कराया मामला शांत

स्थिति बिगड़ती देख मौके पर मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग किया और किसी तरह हालात पर काबू पाया। हालांकि, इस घटना को लेकर किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राजनीतिक गलियारों में घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

ये भी पढ़ें

नशे में धुत डॉक्टर ने मारी टक्कर, दो सगे भाइयों की मौत, आरोपी गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 08:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / प्रियंका गांधी का बर्थडे केक काटने के बाद फोटो खिंचाने पर बवाल, कांग्रेसियों में चले लात-जूते

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बुर्का गैंग का आतंक : दुकानदार को बातों में उलझाती, बच्चे से करवाती चोरी… ऐसे हुआ खुलासा

CCTV में कैद हुई महिलाओं और बच्चे की चोरी की साजिश
बिजनोर

यूपी में कड़ाके की ठंड: मुरादाबाद बना नैनीताल से ठंडा, बिजनौर में स्कूल बंद; 10 साल का टूटा रिकॉर्ड

up cold wave record break moradabad bijnor
बिजनोर

मासूम की हिम्मत बनी इंसाफ की ताकत: बिजनौर पॉक्सो कोर्ट का सख्त फैसला, आरोपी को 5 साल की जेल और जुर्माना

sentenced 5 years rigorous imprisonment attempting rape Bijnor
बिजनोर

हैलो- टारगेट निकल चुका है…खत्म कर दो, फोन कटते ही तड़-तड़ और जमीन पर गिर गया भाई

Bijnor murder case, bijnor murder news, bijnor news, bijnor murder news today, bijnor murder husband, bijnor murder case in hindi, bijnor murder case news, bijnor murder case today, bijnor murder today, bijnor murder, बिजनौर में हत्या, भाई ने कराई हत्या, युवक की हत्या, बिजनौर मर्डर, भाई का कत्ल
बिजनोर

बीमारों पर बीमा, मौत के बाद रकम हड़पने का खेल: फर्जी इंश्योरेंस गैंग का भंडाफोड़, पति-पत्नी गिरफ्तार

bijnor fake insurance gang husband wife arrested
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.