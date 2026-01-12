प्रियंका गांधी का बर्थडे केक काटने के बाद फोटो खिंचाने पर बवाल, कांग्रेसियों में चले लात-जूते

कांग्रेसियों में चले लात-जूते, PC- X
बिजनौर : कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के 54वें जन्मदिन के मौके पर सोमवार को बिजनौर में आयोजित कार्यक्रम उस वक्त विवाद में बदल गया, जब पार्टी कार्यालय में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। यह झगड़ा केक काटने के बाद फोटो खिंचवाने के दौरान हुई कहासुनी से शुरू हुआ, जो देखते ही देखते धक्का-मुक्की और हाथापाई में तब्दील हो गया।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में एक युवक दूसरे को जूते से पीटते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य कार्यकर्ता भी एक-दूसरे पर लात-घूंसे चलाते नजर आ रहे हैं। मारपीट जिला कांग्रेस कार्यालय के अंदर शुरू हुई और बाहर तक पहुंच गई।
प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष हेनरीता राजीव सिंह, नगर अध्यक्ष हुमायूं बेग, मोहम्मद अकबर समेत कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत केक काटने से हुई, जिसके बाद फोटो खिंचवाने का सिलसिला शुरू हुआ।
बताया जा रहा है कि फोटो खिंचवाने के दौरान किसी कार्यकर्ता ने कांग्रेस अल्पसंख्यक सभा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष वसीम अकरम को लेकर टिप्पणी कर दी। यह टिप्पणी वसीम अकरम के विरोधी गुट से जुड़े कार्यकर्ता की बताई जा रही है।
कमेंटबाजी से नाराज वसीम अकरम भड़क गए और देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों गुटों में करीब 15 मिनट तक लात-घूंसे और मुक्के चलते रहे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने जूता निकालकर दूसरे पर हमला कर दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि मारपीट करते हुए लोग कार्यालय से बाहर तक आ गए।
स्थिति बिगड़ती देख मौके पर मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग किया और किसी तरह हालात पर काबू पाया। हालांकि, इस घटना को लेकर किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राजनीतिक गलियारों में घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
