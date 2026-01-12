प्रियंका गांधी का बर्थडे केक काटने के बाद फोटो खिंचाने पर बवाल, कांग्रेसियों में चले लात-जूते

बिजनौर : कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के 54वें जन्मदिन के मौके पर सोमवार को बिजनौर में आयोजित कार्यक्रम उस वक्त विवाद में बदल गया, जब पार्टी कार्यालय में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। यह झगड़ा केक काटने के बाद फोटो खिंचवाने के दौरान हुई कहासुनी से शुरू हुआ, जो देखते ही देखते धक्का-मुक्की और हाथापाई में तब्दील हो गया।