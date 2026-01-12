यूपी में कड़ाके की ठंड: मुरादाबाद बना नैनीताल से ठंडा, बिजनौर में स्कूल बंद; 10 साल का टूटा रिकॉर्ड

UP Weather Cold Wave: उत्तर प्रदेश में इस बार सर्दी ने पिछले दस वर्षों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुरादाबाद में न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने वर्ष 2016 के 4.5 डिग्री के पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। हैरानी की बात यह रही कि रविवार को मुरादाबाद का तापमान नैनीताल से भी कम दर्ज किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड का अहसास हुआ।