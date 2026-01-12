यूपी में कड़ाके की ठंड: मुरादाबाद बना नैनीताल से ठंडा, बिजनौर में स्कूल बंद; 10 साल का टूटा रिकॉर्ड

यूपी में कड़ाके की ठंड | Image - Pinterest
UP Weather Cold Wave: उत्तर प्रदेश में इस बार सर्दी ने पिछले दस वर्षों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुरादाबाद में न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने वर्ष 2016 के 4.5 डिग्री के पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। हैरानी की बात यह रही कि रविवार को मुरादाबाद का तापमान नैनीताल से भी कम दर्ज किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड का अहसास हुआ।
रविवार की सुबह ठंडी हवाओं के साथ शुरू हुई, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो शरीर जम गया हो। दोपहर करीब 12 बजे धूप जरूर निकली, लेकिन उसमें भी हाथ-पैर सुन्न होते रहे। दिनभर शीतलहर का असर बना रहा और शाम होते-होते ठंड और ज्यादा तीखी हो गई, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित नजर आया।
भीषण ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव और रूम हीटर का सहारा ले रहे हैं। नगर निगम ने शहर के करीब 100 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की है, जिसे जरूरत के अनुसार बढ़ाया जा रहा है। जिला अस्पताल और पुराने रोडवेज परिसर में रात के साथ-साथ सुबह पांच से आठ बजे तक अलाव जलाए जा रहे हैं, ताकि राहगीरों और जरूरतमंदों को राहत मिल सके।
बिजनौर जिले में भी शीतलहर का प्रकोप लगातार बना हुआ है। बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन ने आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में दो दिन का अवकाश घोषित किया है। जिले में अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है।
घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई है। हाईवे और शहर की सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं और वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है, जिससे यात्रा का समय भी बढ़ गया है।
अत्यधिक सर्दी के चलते शहर के बाजारों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों की सड़कें भी सूनी पड़ी हैं। लोग बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्म कपड़ों, अलाव और हीटर के बिना ठंड से बचना मुश्किल हो गया है।
पिछले कई दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। बुधवार और गुरुवार की सुबह ठंड रही, जबकि शहर में कोहरा कम और राजमार्गों पर अधिक रहा। शुक्रवार और शनिवार को सुबह घना कोहरा छाया रहा, दोपहर में धूप निकली, लेकिन शाम होते-होते सर्दी फिर बढ़ गई। रविवार को पूरे दिन शीतलहर का असर बना रहा और अब तक की सबसे ज्यादा ठंड महसूस की गई।
