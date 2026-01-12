12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

यूपी में कड़ाके की ठंड: मुरादाबाद बना नैनीताल से ठंडा, बिजनौर में स्कूल बंद; 10 साल का टूटा रिकॉर्ड

UP Weather: उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर का प्रकोप जारी है। मुरादाबाद में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक गिरकर 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया, जबकि बिजनौर में बढ़ती ठंड के कारण आठवीं तक के स्कूलों में दो दिन का अवकाश घोषित किया गया है।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Jan 12, 2026

up cold wave record break moradabad bijnor

यूपी में कड़ाके की ठंड | Image - Pinterest

UP Weather Cold Wave: उत्तर प्रदेश में इस बार सर्दी ने पिछले दस वर्षों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुरादाबाद में न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने वर्ष 2016 के 4.5 डिग्री के पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। हैरानी की बात यह रही कि रविवार को मुरादाबाद का तापमान नैनीताल से भी कम दर्ज किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड का अहसास हुआ।

सुबह से शाम तक गलन और ठिठुरन

रविवार की सुबह ठंडी हवाओं के साथ शुरू हुई, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो शरीर जम गया हो। दोपहर करीब 12 बजे धूप जरूर निकली, लेकिन उसमें भी हाथ-पैर सुन्न होते रहे। दिनभर शीतलहर का असर बना रहा और शाम होते-होते ठंड और ज्यादा तीखी हो गई, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित नजर आया।

अलाव और हीटर बने सहारा

भीषण ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव और रूम हीटर का सहारा ले रहे हैं। नगर निगम ने शहर के करीब 100 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की है, जिसे जरूरत के अनुसार बढ़ाया जा रहा है। जिला अस्पताल और पुराने रोडवेज परिसर में रात के साथ-साथ सुबह पांच से आठ बजे तक अलाव जलाए जा रहे हैं, ताकि राहगीरों और जरूरतमंदों को राहत मिल सके।

बिजनौर में शीतलहर का असर, स्कूल बंद

बिजनौर जिले में भी शीतलहर का प्रकोप लगातार बना हुआ है। बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन ने आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में दो दिन का अवकाश घोषित किया है। जिले में अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है।

घने कोहरे से सड़कें सूनी

घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई है। हाईवे और शहर की सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं और वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है, जिससे यात्रा का समय भी बढ़ गया है।

बाजारों और गांवों में भी सन्नाटा

अत्यधिक सर्दी के चलते शहर के बाजारों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों की सड़कें भी सूनी पड़ी हैं। लोग बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्म कपड़ों, अलाव और हीटर के बिना ठंड से बचना मुश्किल हो गया है।

बीते दिनों से जारी मौसम का उतार-चढ़ाव

पिछले कई दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। बुधवार और गुरुवार की सुबह ठंड रही, जबकि शहर में कोहरा कम और राजमार्गों पर अधिक रहा। शुक्रवार और शनिवार को सुबह घना कोहरा छाया रहा, दोपहर में धूप निकली, लेकिन शाम होते-होते सर्दी फिर बढ़ गई। रविवार को पूरे दिन शीतलहर का असर बना रहा और अब तक की सबसे ज्यादा ठंड महसूस की गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 03:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / यूपी में कड़ाके की ठंड: मुरादाबाद बना नैनीताल से ठंडा, बिजनौर में स्कूल बंद; 10 साल का टूटा रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मासूम की हिम्मत बनी इंसाफ की ताकत: बिजनौर पॉक्सो कोर्ट का सख्त फैसला, आरोपी को 5 साल की जेल और जुर्माना

sentenced 5 years rigorous imprisonment attempting rape Bijnor
बिजनोर

हैलो- टारगेट निकल चुका है…खत्म कर दो, फोन कटते ही तड़-तड़ और जमीन पर गिर गया भाई

Bijnor murder case, bijnor murder news, bijnor news, bijnor murder news today, bijnor murder husband, bijnor murder case in hindi, bijnor murder case news, bijnor murder case today, bijnor murder today, bijnor murder, बिजनौर में हत्या, भाई ने कराई हत्या, युवक की हत्या, बिजनौर मर्डर, भाई का कत्ल
बिजनोर

बीमारों पर बीमा, मौत के बाद रकम हड़पने का खेल: फर्जी इंश्योरेंस गैंग का भंडाफोड़, पति-पत्नी गिरफ्तार

bijnor fake insurance gang husband wife arrested
बिजनोर

गन्ना डालकर लौट रहे युवक की बेरहमी से हत्या, सीने-पीठ में मारी गोली; दो दिन बाद थी सगाई

bijnor sugarcane farmer shot dead engagement
बिजनोर

Bijnor News: बिजनौर में शिव मंदिर में तोड़फोड़, नशे में युवक ने खंडित की मूर्तियां, आरोपी गिरफ्तार

बिजनौर के धामपुर में शिव मंदिर में तोड़फोड़ से मचा बवाल, आरोपी गिरफ्तार, गांव में तनाव के बाद शांति (Source: Police Media Cell)
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.