बिजनौर में बसपा का बड़ा शक्ति प्रदर्शन: 2027 मिशन की तैयारी तेज, मायावती को फिर मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प

बिजनौर में बसपा का बड़ा शक्ति प्रदर्शन..
BSP Meeting Bijnor: बिजनौर में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के भविष्य की रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर गहन चर्चा हुई। इस बैठक में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बसपा की सरकार बनाने और कुमारी मायावती को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का आयोजन बसपा के जिला कार्यालय में किया गया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।
बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष वीपी सिंह ने की, जबकि बसपा के वरिष्ठ नेता हरदयाल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा वीपी सिंह और अरुण कुमार उर्फ रॉनी ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। बैठक में नेताओं ने संगठन की वर्तमान स्थिति और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की और कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने वीपी सिंह और अरुण कुमार उर्फ रॉनी का जोरदार स्वागत किया। दोनों नेताओं को बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती द्वारा मंडल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। स्वागत समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला और सभी ने नए पदाधिकारियों के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने का भरोसा जताया।
मंडल कोऑर्डिनेटर वीपी सिंह ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बसपा सभी समाजों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और आगामी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हर कार्यकर्ता को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने दोहराया कि पार्टी का मुख्य लक्ष्य 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना और मायावती को मुख्यमंत्री पद पर स्थापित करना है।
अरुण कुमार उर्फ रॉनी ने अपने संबोधन में कहा कि बसपा हमेशा से सर्व समाज की पार्टी रही है, जिसने हर वर्ग को सम्मान और भागीदारी दी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की अपील की और कहा कि जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ ही चुनावी जीत की कुंजी होती है। बैठक के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर 2027 के चुनाव में बसपा की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया।
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