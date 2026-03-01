बिजनौर में बसपा का बड़ा शक्ति प्रदर्शन: 2027 मिशन की तैयारी तेज, मायावती को फिर मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प

BSP Meeting Bijnor: बिजनौर में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के भविष्य की रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर गहन चर्चा हुई। इस बैठक में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बसपा की सरकार बनाने और कुमारी मायावती को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का आयोजन बसपा के जिला कार्यालय में किया गया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।