बिजनोर

चंद्रशेखर-रोहिणी विवाद! गर्लफ्रेंड बोलीं- मर्दों वाली लड़ाई लड़, कायर मत बन, गृहमंत्री के पीछे मत छिप

Chandrashekhar Rohini Controversy: नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद और इंदौर की पीएचडी स्कॉलर डॉ. रोहिणी घावरी के बीच विवाद गहराता जा रहा है। रोहिणी ने उन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर आत्महत्या की धमकी..

बिजनोर

Mohd Danish

Sep 27, 2025

chandrashekhar azad rohini ghavari sexual harassment case controversy
चंद्रशेखर-रोहिणी विवाद! Image Source - 'X'

Chandrashekhar Rohini Controversy News: उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद और इंदौर की पीएचडी स्कॉलर डॉ. रोहिणी घावरी के बीच चल रहा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सांसद को सीधे चुनौती देते हुए लिखा- “मर्दों वाली लड़ाई लड़, गृहमंत्री के पीछे मत छिप कायर… समझा। और सुन इतनी जल्दी नहीं मरूंगी, तुझे मार के मरूंगी।”

गंभीर आरोपों की बौछार

रोहिणी ने चंद्रशेखर पर शराब की बोतलें स्विट्जरलैंड से मंगवाने जैसे निजी आरोप भी लगाए। उन्होंने अमित शाह और बीजेपी को टैग करते हुए पूछा- “क्यों बचा रहे हो इसको, ऐसा क्या दे रहा है? तूने मेरा जीवन सम्मान सब बर्बाद कर दिया।” रोहिणी ने साफ कहा कि वह अब हर कीमत पर इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाएंगी।

सांसद प्रतिनिधि की शिकायत

इधर, सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन ने रोहिणी के X पोस्ट को लेकर बिजनौर के धामपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर ग्रीन टी पीते सांसद का वीडियो डालकर शराब बताया गया, जिससे सांसद की छवि धूमिल हुई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

आत्महत्या की धमकी ने बढ़ाई चिंता

इससे पहले, बुधवार को रोहिणी ने X पर आत्महत्या की धमकी दी थी। उन्होंने लिखा था- “मेरा जीवन बर्बाद कर के खुशियां मना रहा है। आज ही तेरे नाम पर जहर खाऊंगी। तूने मुझे खत्म कर दिया।” यह पोस्ट सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई।

मीडिया से बातचीत में दर्द छलका

सुसाइड की धमकी के बाद जब एक मीडिया चैनल ने रोहिणी से बातचीत की तो उन्होंने रोते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लेकर एयरपोर्ट थाने तक सबको सबूत दिए, लेकिन चंद्रशेखर के प्रभाव में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा- “भारत में पीड़िता को न्याय के लिए मरना पड़ता है। जब तक आत्महत्या का प्रयास न करो, तब तक कोई नहीं सुनता।”

तीन महीने पुराना है विवाद

पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब करीब तीन महीने पहले डॉ. रोहिणी ने सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर पर यौन उत्पीड़न और अन्य गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई थी। रोहिणी ने साफ कहा था- “कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है, सच सामने आकर रहेगा। मैं स्वाभिमान और सम्मान के लिए पीछे नहीं हटूंगी।”

तीन साल तक रिलेशनशिप में रहे

डॉ. रोहिणी घावरी इंदौर के बीमा अस्पताल में काम करने वाले एक सफाईकर्मी की बेटी हैं। 2019 में वह हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गईं। वहीं उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई और दोनों करीब तीन साल तक रिलेशनशिप में रहे। बाद में रिश्ता बिगड़ा और रोहिणी ने उन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगा दिए। फिलहाल वह स्विट्जरलैंड में नौकरी कर रही हैं और एक एनजीओ भी चला रही हैं।

Published on:

27 Sept 2025 10:49 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / चंद्रशेखर-रोहिणी विवाद! गर्लफ्रेंड बोलीं- मर्दों वाली लड़ाई लड़, कायर मत बन, गृहमंत्री के पीछे मत छिप

