चंद्रशेखर-रोहिणी विवाद! गर्लफ्रेंड बोलीं- मर्दों वाली लड़ाई लड़, कायर मत बन, गृहमंत्री के पीछे मत छिप

डॉ. रोहिणी घावरी इंदौर के बीमा अस्पताल में काम करने वाले एक सफाईकर्मी की बेटी हैं। 2019 में वह हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गईं। वहीं उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई और दोनों करीब तीन साल तक रिलेशनशिप में रहे। बाद में रिश्ता बिगड़ा और रोहिणी ने उन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगा दिए। फिलहाल वह स्विट्जरलैंड में नौकरी कर रही हैं और एक एनजीओ भी चला रही हैं।