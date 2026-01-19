19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

चंद्रशेखर तड़प तड़पकर जिंदगी जिए…वो सब हो इसके साथ जो…रोहिणी का सांसद पर हमला

उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर और उनकी कथित एक्स गर्लफ्रेंड डॉ. रोहिणी घावरी के बीच विवाद थम नहीं रहा है।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Aman Pandey

Jan 19, 2026

Chandrashekhar Azad rohini audio controversy bjp support muzaffarnagar rally

उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर और उनकी कथित एक्स-गर्लफ्रेंड डॉ. रोहिणी घावरी के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर नया पोस्ट कर तीखा हमला बोला है।

उन्होंने लिखा- जिस दिन इसको इसके कर्मों का फल मिलेगा मेरे दिल को शांति तब ही मिलेगी !! वो सब हो इसके साथ जो इसने मेरे साथ किया !! तड़प तड़प के ज़िंदगी जिए इसका पूरा खानदान बर्बाद हो !

रोहिणी इससे पहले भी इंस्टाग्राम और X पर चंद्रशेखर पर हमलावर रही हैं। मेरठ हत्याकांड को लेकर उन्होंने लिखा था कि विभिन्न राजनीतिक दल पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हुए, लेकिन चंद्रशेखर सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि नौटंकीबाज, रील्स बनाकर आ गया… अब समाज में एक्सपोज हो चुका है। हाथरस मामले का भी उन्होंने जिक्र किया था और सवाल उठाया कि जब हाथरस की बेटी को न्याय नहीं दिला सके, तो रूबी को क्या दिलाएंगे?

इससे पहले दी थी सुसाइड की धमकी

करीब 4 महीने पहले पीएचडी स्कॉलर डॉ. रोहिणी घावरी ने X पर सुसाइड की धमकी दी थी। रोहिणी ने 4 घंटे के अंदर तीन पोस्ट किए थे। एक पोस्ट में रोहिणी ने चंद्रशेखर, उनकी पत्नी और बच्चे की तस्वीर पोस्ट की थी। जिसमें लिखा- मेरा जीवन बर्बाद कर के खुशियां मना रहा है। आज ही तेरे नाम पर जहर खाऊंगी। तूने मुझे खत्म कर दिया।

रोहिणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएमओ को टैग करते हुए लिखा था- मेरी लाश भी भारत वापस मत लाना। किसी ने नहीं सुनी मेरी। सब अपराधी का साथ देते रहे। तुम सब को मेरा अंतिम अलविदा।

घावरी-चंद्रशेखर विवाद

डॉ. रोहिणी घावरी इंदौर के बीमा अस्पताल में काम करने वाली सफाईकर्मी की बेटी हैं। वह 2019 में हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई थीं। पढ़ाई के दौरान ही वह और चंद्रशेखर एक-दूसरे के संपर्क में आए थे। 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे। बाद में रोहिणी ने चंद्रशेखर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।

तभी से घावरी चंद्रशेखर पर सोशल मीडिया के जरिए बराबर निशाना साध रही हैं। घावरी ने बीते दिनों X पर लिखा था- कांशीराम साहब का वारिस बनना है और बसपा को खूब गालियां देना, बहनजी का अपमान करना, यही इस आदमी की फितरत है। बात करता है, बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 08:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / चंद्रशेखर तड़प तड़पकर जिंदगी जिए…वो सब हो इसके साथ जो…रोहिणी का सांसद पर हमला

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पांच दिन से मंदिर की परिक्रमा करता कुत्ता: भैरव बाबा के चमत्कार की आस्था से नंदपुर बना तीर्थ स्थल, डॉक्टरों की टीम पहुंची

dog temple circumambulation bijnor miracle
बिजनोर

चंद्रशेखर रावण को लेकर रोहिणी का बड़ा हमला, बंद कमरे में बहन बेटियों की इज्जत से खेलने वाले को आम रोड़ पर करूँगी नंगा

चंद्रशेखर और रोहिणी फोटो सोर्स पत्रिका
बिजनोर

मंदिर में अनोखी घटना: कुत्ता हनुमान और दुर्गा माता की मूर्तियों के चारों ओर घूमता रहा, लोग बोले- भगवान का चमत्कार

amazing dog temple parikrama bijnor
बिजनोर

हनुमान जी की भक्ति में लीन हुआ कुत्ता, कई घंटों से लगातार कर रहा परिक्रमा

कुत्ता 35 घंटे से लगातार कर रहा परिक्रमा
बिजनोर

12 साल बाद मिला न्याय: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, कोर्ट का सख्त संदेश

bijnor rape case 10 years rigorous imprisonment
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.