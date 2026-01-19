चंद्रशेखर तड़प तड़पकर जिंदगी जिए…वो सब हो इसके साथ जो…रोहिणी का सांसद पर हमला

रोहिणी इससे पहले भी इंस्टाग्राम और X पर चंद्रशेखर पर हमलावर रही हैं। मेरठ हत्याकांड को लेकर उन्होंने लिखा था कि विभिन्न राजनीतिक दल पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हुए, लेकिन चंद्रशेखर सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि नौटंकीबाज, रील्स बनाकर आ गया… अब समाज में एक्सपोज हो चुका है। हाथरस मामले का भी उन्होंने जिक्र किया था और सवाल उठाया कि जब हाथरस की बेटी को न्याय नहीं दिला सके, तो रूबी को क्या दिलाएंगे?