“ऑडियो विवाद में चंद्रशेखर की सफाई, रोहिणी का पलटवार – ‘अगर फेक है तो सबूत दो सांसद जी!”

रोहिणी ने फेसबुक लाइव में कहा कि वह किसी पद या लाभ की इच्छा नहीं रखतीं है। उनका संघर्ष सिर्फ सच्चाई और सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर के समर्थक उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दलित आंदोलन का मज़ाक बना रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि “अगली बार उन्हें यह पद नहीं मिलना चाहिए।” डॉ. रोहिणी का कहना है कि यह पूरा मामला बहुजन आंदोलन की आत्मा से जुड़ा है। अब समाज को सच्चाई जाननी ही होगी।