बिजनोर

भाभी और ब्लैकमेलिंग से परेशान सिपाही ने दी जान! बिजनौर में सल्फास खाने से मौत, सुसाइड नोट से हुआ खुलासा

Bijnor News: बिजनौर में तैनात 25 वर्षीय सिपाही ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। 7 दिन इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। सुसाइड नोट में उसने अपनी भाभी और दीप्ति नाम की युवती पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए हैं।

बिजनोर

Mohd Danish

Sep 09, 2025

constable suicide in bijnor blackmailing sister in law girl
सिपाही ने दी जान! पत्रिका फाइल फोटो।

Constable Suicide in Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में तैनात 25 वर्षीय सिपाही अमित कुमार ने पारिवारिक कलह और कथित ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर सल्फास खाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस को उसके कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपनी भाभी और दीप्ति नाम की एक युवती पर ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप लगाया है।

2 सितंबर को खाया था जहर

घटना 2 सितंबर की है, जब अमित ने नजीबाबाद की सरस्वती विहार कॉलोनी स्थित अपने किराए के मकान में सल्फास खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसने खुद मकान मालिक को इसकी जानकारी दी। मकान मालिक ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सिपाही को निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

सात दिन चला इलाज

स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद अमित की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेरठ रेफर कर दिया। वहां आनंद अस्पताल में पिछले सात दिनों से उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद सोमवार सुबह उसने दम तोड़ दिया।

चार साल पहले पुलिस में हुई थी भर्ती

अमित कुमार बुलंदशहर जिले का रहने वाला था। वह 2021 बैच में भर्ती होकर पुलिस में शामिल हुआ था। फिलहाल बिजनौर पुलिस लाइन में उसकी तैनाती थी। जवान होने के बावजूद पारिवारिक कलह और ब्लैकमेलिंग के दबाव में उसने जिंदगी खत्म करने का कदम उठाया।

सुसाइड नोट में लगाए गंभीर आरोप, जांच में जुटी पुलिस

एसपी सिटी संजीव बाजपेई ने बताया कि अमित के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है। उसमें उसने अपनी भाभी और दीप्ति नाम की एक युवती पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Published on:

09 Sept 2025 11:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / भाभी और ब्लैकमेलिंग से परेशान सिपाही ने दी जान! बिजनौर में सल्फास खाने से मौत, सुसाइड नोट से हुआ खुलासा

