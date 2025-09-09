भाभी और ब्लैकमेलिंग से परेशान सिपाही ने दी जान! बिजनौर में सल्फास खाने से मौत, सुसाइड नोट से हुआ खुलासा

Constable Suicide in Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में तैनात 25 वर्षीय सिपाही अमित कुमार ने पारिवारिक कलह और कथित ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर सल्फास खाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस को उसके कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपनी भाभी और दीप्ति नाम की एक युवती पर ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप लगाया है।