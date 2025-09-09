भाभी और ब्लैकमेलिंग से परेशान सिपाही ने दी जान! बिजनौर में सल्फास खाने से मौत, सुसाइड नोट से हुआ खुलासा

Constable Suicide in Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में तैनात 25 वर्षीय सिपाही अमित कुमार ने पारिवारिक कलह और कथित ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर सल्फास खाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस को उसके कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपनी भाभी और दीप्ति नाम की एक युवती पर ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप लगाया है।
घटना 2 सितंबर की है, जब अमित ने नजीबाबाद की सरस्वती विहार कॉलोनी स्थित अपने किराए के मकान में सल्फास खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसने खुद मकान मालिक को इसकी जानकारी दी। मकान मालिक ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सिपाही को निजी अस्पताल में भर्ती कराया।
स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद अमित की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेरठ रेफर कर दिया। वहां आनंद अस्पताल में पिछले सात दिनों से उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद सोमवार सुबह उसने दम तोड़ दिया।
अमित कुमार बुलंदशहर जिले का रहने वाला था। वह 2021 बैच में भर्ती होकर पुलिस में शामिल हुआ था। फिलहाल बिजनौर पुलिस लाइन में उसकी तैनाती थी। जवान होने के बावजूद पारिवारिक कलह और ब्लैकमेलिंग के दबाव में उसने जिंदगी खत्म करने का कदम उठाया।
एसपी सिटी संजीव बाजपेई ने बताया कि अमित के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है। उसमें उसने अपनी भाभी और दीप्ति नाम की एक युवती पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।