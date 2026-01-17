पांच दिन से मंदिर की परिक्रमा करता कुत्ता: भैरव बाबा के चमत्कार की आस्था से नंदपुर बना तीर्थ स्थल, डॉक्टरों की टीम पहुंची

जहां एक ओर श्रद्धालु इस घटना को भैरव बाबा का चमत्कार और दैवीय संकेत मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे सामान्य व्यवहार या स्वास्थ्य से जुड़ी स्थिति बता रहे हैं। बावजूद इसके, नंदपुर गांव इस समय पूरे जिले में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लोग इस अनोखे दृश्य को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और अपनी-अपनी मान्यताओं के अनुसार इसका अर्थ निकाल रहे हैं। यह घटना आस्था और विज्ञान के बीच एक नई बहस को जन्म दे रही है, जिसने पूरे क्षेत्र में लोगों की जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ा दी है।