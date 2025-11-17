पिता का बहू से अफेयर, बेटे को फावड़े से काटकर मार डाला, गांव में मच गई सनसनी; खुलासे के बाद पुलिस भी हैरान

पिता का बहू से अफेयर, बेटे को फावड़े से काटकर मार डाला | Image Source - 'FB' @BijnorPolice
Father kills son in Bijnor: यूपी के बिजनौर के तिसोतरा गांव से एक ऐसा भयावह मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। गांव के 30 वर्षीय सौरभ तोमर अचानक तीन दिन पहले लापता हो गए। उनके परिजनों ने देर रात नांगल थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई। अगले दिन शनिवार को सौरभ का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला, जिससे पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने गुलदार के हमले की आशंका जताई थी, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने मामले को हत्या में बदल दिया।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि सौरभ की मौत किसी प्राकृतिक कारण या जानवर के हमले से नहीं हुई थी। रिपोर्ट में सिर और गले पर गहरे चोट के निशान पाए गए। पुलिस ने घटनास्थल और शव की गहन जांच की और गांव के लोगों एवं परिजनों से पूछताछ की। धीरे-धीरे जांच में सच सामने आया और पिता सुभाष तोमर पर शक गहरा गया।
पुलिस पूछताछ में आरोपी पिता सुभाष तोमर ने सनसनीखेज खुलासा किया। उसने बताया कि उसके बेटे सौरभ की पत्नी के साथ उसका अफेयर था और यह बात सौरभ को पता चल गई थी। सौरभ लगातार विरोध करता और घर में झगड़े होते रहते थे। इसी कारण सुभाष ने बेटे को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।
सुभाष ने बताया कि 12 नवंबर को दोपहर करीब 2 बजे जब सौरभ खेत पर काम कर रहा था, तब उसने बेटे को गन्ने के खेत में बुलाया। पहले उसने तमंचे से गोली चलाई, लेकिन गोली चूक गई। सौरभ भागने लगा, तब सुभाष ने दौड़ाकर पास रखे फावड़े से उसके सिर और गले पर वार कर हत्या कर दी।
हत्या के बाद 14 नवंबर को सुभाष ने थाने में बेटे की फर्जी गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपने जुर्म को स्वीकार कर लिया और अब जेल भेज दिया गया है।
