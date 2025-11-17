पिता का बहू से अफेयर, बेटे को फावड़े से काटकर मार डाला, गांव में मच गई सनसनी; खुलासे के बाद पुलिस भी हैरान

Father kills son in Bijnor: यूपी के बिजनौर के तिसोतरा गांव से एक ऐसा भयावह मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। गांव के 30 वर्षीय सौरभ तोमर अचानक तीन दिन पहले लापता हो गए। उनके परिजनों ने देर रात नांगल थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई। अगले दिन शनिवार को सौरभ का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला, जिससे पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने गुलदार के हमले की आशंका जताई थी, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने मामले को हत्या में बदल दिया।