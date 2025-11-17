Patrika LogoSwitch to English

बिजनोर

पिता का बहू से अफेयर, बेटे को फावड़े से काटकर मार डाला, गांव में मच गई सनसनी; खुलासे के बाद पुलिस भी हैरान

Bijnor Crime News: बिजनौर के तिसोतरा गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पिता का बहू से अफेयर सामने आने पर उसने अपने बेटे की खेत में फावड़े से हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Nov 17, 2025

father has affair with daughter-in-law kills son with shovel bijnor

पिता का बहू से अफेयर, बेटे को फावड़े से काटकर मार डाला | Image Source - 'FB' @BijnorPolice

Father kills son in Bijnor: यूपी के बिजनौर के तिसोतरा गांव से एक ऐसा भयावह मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। गांव के 30 वर्षीय सौरभ तोमर अचानक तीन दिन पहले लापता हो गए। उनके परिजनों ने देर रात नांगल थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई। अगले दिन शनिवार को सौरभ का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला, जिससे पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने गुलदार के हमले की आशंका जताई थी, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने मामले को हत्या में बदल दिया।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने उजागर की हत्या की हकीकत

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि सौरभ की मौत किसी प्राकृतिक कारण या जानवर के हमले से नहीं हुई थी। रिपोर्ट में सिर और गले पर गहरे चोट के निशान पाए गए। पुलिस ने घटनास्थल और शव की गहन जांच की और गांव के लोगों एवं परिजनों से पूछताछ की। धीरे-धीरे जांच में सच सामने आया और पिता सुभाष तोमर पर शक गहरा गया।

पिता का कबूलनामा: अफेयर और हत्या की साजिश

पुलिस पूछताछ में आरोपी पिता सुभाष तोमर ने सनसनीखेज खुलासा किया। उसने बताया कि उसके बेटे सौरभ की पत्नी के साथ उसका अफेयर था और यह बात सौरभ को पता चल गई थी। सौरभ लगातार विरोध करता और घर में झगड़े होते रहते थे। इसी कारण सुभाष ने बेटे को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

खेत में बुलाकर की बेरहमी से हत्या

सुभाष ने बताया कि 12 नवंबर को दोपहर करीब 2 बजे जब सौरभ खेत पर काम कर रहा था, तब उसने बेटे को गन्ने के खेत में बुलाया। पहले उसने तमंचे से गोली चलाई, लेकिन गोली चूक गई। सौरभ भागने लगा, तब सुभाष ने दौड़ाकर पास रखे फावड़े से उसके सिर और गले पर वार कर हत्या कर दी।

फर्जी गुमशुदगी और पुलिस गिरफ्तारी

हत्या के बाद 14 नवंबर को सुभाष ने थाने में बेटे की फर्जी गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपने जुर्म को स्वीकार कर लिया और अब जेल भेज दिया गया है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / पिता का बहू से अफेयर, बेटे को फावड़े से काटकर मार डाला, गांव में मच गई सनसनी; खुलासे के बाद पुलिस भी हैरान

