हाईकोर्ट लखनऊ की सख्ती: बिजनौर DM जसजीत कौर के खिलाफ वारंट जारी, CJM को आदेश- 5 जनवरी को कोर्ट में पेश करो

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने DM जसजीत कौर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह पेश नहीं हुईं। उनकी जगह केवल जिला समाज कल्याण अधिकारी कोर्ट में उपस्थित हुए। जब अदालत ने स्टैंडिंग काउंसिल से बात की, तो उन्होंने भी बताया कि DM ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। कोर्ट ने इसे आदेश और प्रक्रिया के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया।