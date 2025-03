बिजनौर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, एसपी ने 5 सीओ का कार्यक्षेत्र बदला, कानून व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर SP अभिषेक झा ने कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए 5 CO के कार्यक्षेत्र बदले हैं। सीओ संग्राम सिंह, राजेश सोलंकी, भरत सोनकर, देश दीपक और अंजनी कुमार चतुर्वेदी को नई जिम्मेदारियां मिलीं। इससे सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण प्रभावी होगा।

बिजनोर•Mar 26, 2025 / 08:14 am• Mohd Danish

Bijnor News: एसपी ने 5 सीओ का कार्यक्षेत्र बदला

In Bijnor SP changed the jurisdiction of 5 CO: बिजनौर पुलिस अधीक्षक (SP) अभिषेक झा ने जिले की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस बदलाव के तहत 5 सर्किल ऑफिसर (CO) के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं, जिससे जिले में सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

किसे मिली कौन-सी नई जिम्मेदारी? ● सीओ सिटी संग्राम सिंह – अपनी पुरानी जिम्मेदारियों के साथ अब पुलिस लाइन, अपराध 112 कंट्रोल रूम और एचटीओ की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। ● सीओ राजेश सोलंकी – अब अफजलगढ़ सर्किल के प्रभारी होंगे, इससे पहले वे चांदपुर सर्किल में तैनात थे। ● सीओ भरत सोनकर – नगीना सर्किल से चांदपुर सर्किल की कमान संभालेंगे। ● सीओ देश दीपक – अब वे क्षेत्र अधिकारी कार्यालय, चुनाव, साइबर सेल और जनशिकायत विभाग की जिम्मेदारी निभाएंगे। पहले वे नजीबाबाद सर्किल में तैनात थे। यह भी पढ़ें सैयद सालार की याद में नहीं होगा नेजा मेला, प्रशासन सख्त, जानें क्यों नहीं दी अनुमति? कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की कवायद इस फेरबदल के जरिए जिले में शासन-प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने और कानून व्यवस्था को सख्त करने का प्रयास किया गया है। पुलिस विभाग का मानना है कि इससे अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकेगा। ● सीओ अंजनी कुमार चतुर्वेदी – अब अफजलगढ़ से नगीना सर्किल की जिम्मेदारी संभालेंगे।इस फेरबदल के जरिए जिले में शासन-प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने और कानून व्यवस्था को सख्त करने का प्रयास किया गया है। पुलिस विभाग का मानना है कि इससे अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकेगा।