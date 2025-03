बिजनौर में शराब प्रेमियों की मौज, आधे दाम में मिल रही शराब, खरीदारी के लिए लगी लंबी कतारें

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में नई आबकारी नीति लागू होने से पहले शराब की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। दुकानदारों ने पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए शराब पर 30-40% छूट और ‘एक पर एक फ्री’ जैसे आकर्षक ऑफर दिए है।

बिजनोर•Mar 29, 2025 / 08:14 am• Mohd Danish

बिजनौर में शराब प्रेमियों की मौज

Liquor is available at half price in Bijnor: बिजनौर में नई आबकारी नीति लागू होने से पहले शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दुकानदारों ने अपना पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए अंग्रेजी शराब को आधे दाम पर बेचना शुरू कर दिया। जैसे ही इसकी खबर फैली, लोग गाड़ियों और बाइकों से शराब की दुकानों की ओर दौड़ पड़े।

31 मार्च तक खत्म करना होगा पुराना स्टॉक नई आबकारी नीति के तहत 339 शराब की दुकानों का ई-लॉटरी के जरिए आवंटन किया गया है। इनमें देशी शराब की 206, अंग्रेजी शराब और बीयर की 121, और 6 मॉडल शॉप शामिल हैं। नई दुकानें 1 अप्रैल से खुलेंगी, जबकि पुरानी दुकानों को 31 मार्च तक अपना स्टॉक खत्म करने का निर्देश दिया गया है। ऑफर से ग्राहकों की भीड़ स्टॉक खत्म करने के लिए दुकानदारों ने कई आकर्षक ऑफर दिए। सिंडीकेट की दुकानों पर एक पेटी खरीदने पर एक पेटी फ्री दी गई, जबकि अन्य दुकानों पर 30 से 40 प्रतिशत तक की छूट मिली। सस्ती शराब मिलने की खबर मिलते ही लोग तेजी से दुकानों की ओर पहुंचे और जमकर खरीदारी की। यह भी पढ़ें यूपी में तेज हवाओं के साथ लू का प्रकोप, इन शहरों में लू का अलर्ट, IMD ने जारी किया बड़ा अपडेट नजीबाबाद रोड पर सुबह से ही लगी रही लंबी कतारें नजीबाबाद रोड स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ लगी रही। शुक्रवार को भी कई दुकानों पर इसी तरह की स्कीम चलाई गई थी। कुछ दुकानों ने शराब को आधे दाम पर बेचा, तो कुछ ने ‘एक पर एक फ्री’ का ऑफर दिया। इन आकर्षक स्कीमों की वजह से बिजनौर में शराब की दुकानों पर ग्राहकों का तांता लगा रहा। नजीबाबाद रोड स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ लगी रही। शुक्रवार को भी कई दुकानों पर इसी तरह की स्कीम चलाई गई थी। कुछ दुकानों ने शराब को आधे दाम पर बेचा, तो कुछ ने ‘एक पर एक फ्री’ का ऑफर दिया। इन आकर्षक स्कीमों की वजह से बिजनौर में शराब की दुकानों पर ग्राहकों का तांता लगा रहा।