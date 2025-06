UP News: ईद उल अज़हा पर मौलाना का संदेश, परदे में करें कुर्बानी, सोशल मीडिया से रहें दूर

UP News: ईद उल अज़हा को लेकर बिजनौर के मौलाना ने मुस्लिम समुदाय से भावनाओं का सम्मान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी परदे में करें..

बिजनोर•Jun 06, 2025 / 10:47 am• Mohd Danish

UP News: ईद उल अज़हा पर मौलाना का संदेश..

Maulana message on Eid ul Azha in UP: ईद उल अज़हा के मौके पर बिजनौर के मदरसा माहदुल उलूमिल इस्लामिया के मैनेजर मौलाना डॉक्टर फुरकान मेहरबान अली अल मदनी ने मुस्लिम समुदाय के लिए खास संदेश जारी किया है। उन्होंने सभी से अपील की कि त्योहार को शांति, भाईचारे और इज्जत के साथ मनाया जाए और कुर्बानी के दौरान संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखा जाए।

कुर्बानी परदे में करें, न दिखावे का हिस्सा बनाएं मौलाना ने कहा कि कुर्बानी इस्लाम की एक महत्वपूर्ण इबादत है, जिसे दिखावे का माध्यम न बनाएं। उन्होंने कहा कि कुर्बानी खुले में न करें बल्कि परदे में करें। साथ ही, इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड न करें, क्योंकि इससे दूसरों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। साफ-सफाई का रखें ध्यान, अवशेष सड़कों पर न फेंकें मौलाना फुरकान ने विशेष रूप से सफाई का ख्याल रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुर्बानी का खून नालियों में न बहाएं और जानवरों के अवशेष सड़क किनारे न फेंके। इससे न केवल मांस की बेहुरमती होती है बल्कि बीमारियां फैलने का भी खतरा होता है। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से परहेज करें उन्होंने चेताया कि किसी भी हालत में प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न की जाए। कानून का पालन करें और शांति बनाए रखें। ईद की नमाज़ मस्जिद में पढ़ें, मांस को ढककर ले जाएं मौलाना ने कहा कि ईद की नमाज़ मस्जिदों में अदा करें और मांस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते समय पूरी तरह ढककर रखें ताकि किसी की भावना को ठेस न पहुंचे। यह भी पढ़ें फर्जी नाम बताकर युवती से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 8 साल की सजा, 5 हजार लगाया जुर्माना मुख्यमंत्री का जताया आभार, सभी से अमन की अपील मौलाना फुरकान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार प्रकट किया और सभी मुसलमानों से सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ईद का त्योहार सभी धर्मों के लोगों के बीच सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक बनना चाहिए। मौलाना फुरकान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार प्रकट किया और सभी मुसलमानों से सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ईद का त्योहार सभी धर्मों के लोगों के बीच सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक बनना चाहिए।

Hindi News / Bijnor / UP News: ईद उल अज़हा पर मौलाना का संदेश, परदे में करें कुर्बानी, सोशल मीडिया से रहें दूर