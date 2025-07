Murder in UP: पांच दिन पहले तीन तलाक, फिर पत्नी की बेरहमी से हत्या… खुद ने भी खाया जहर, मां के दूध को तरस गया मासूम!

Nazakat brutally murdered his second wife in Bijnor UP: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद इलाके में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां अलीपुरा गांव में रहने वाले नजाकत ने पत्नी सायबा की चाकू घोंपकर हत्या कर दी और फिर खुद जहर खा लिया। हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने पांच दिन पहले ही सायबा को तीन तलाक दे दिया था। सायबा के छह मासूम बच्चे हैं, जिनमें सबसे छोटा डेढ़ साल का है जो अभी तक मां का दूध पी रहा था।