Mann Ki Baat: मन की बात में पीएम मोदी ने की यूपी के युवाओं की तारीफ, बिजनौर के तुषार चौधरी ने 289 किलो वजन उठाकर जीता गोल्ड

Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ के 122वें एपिसोड में उत्तर प्रदेश के युवाओं की सराहना करते हुए खेलों और शहद उत्पादन में उनकी उपलब्धियों को उजागर किया।

बिजनोर•May 25, 2025 / 07:00 pm• Mohd Danish

Mann Ki Baat: मन की बात में पीएम मोदी ने की यूपी के युवाओं की तारीफ..

PM Modi praised youth of UP in Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 122वें एपिसोड में उत्तर प्रदेश के युवाओं की जमकर सराहना की। उन्होंने खेल के मैदान से लेकर शहद उत्पादन तक में यूपी के युवाओं की मेहनत और उपलब्धियों को देश के सामने रखा। पीएम ने बरेली के कादिर खान, वाराणसी के शेख जीशान और बिजनौर के तुषार चौधरी जैसे होनहार खिलाड़ियों की रिकॉर्डतोड़ उपलब्धियों की तारीफ की।

कादिर, जीशान और तुषार बने देश के प्रेरणास्त्रोत पीएम मोदी ने बताया कि बरेली के कादिर खान ने 400 मीटर दौड़ में दो बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। एफआर इस्लामिया इंटर कॉलेज के छात्र कादिर का सपना है कि वे ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करें। वहीं, वाराणसी के शेख जीशान ने ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। उनके पिता ऑटो चालक हैं, लेकिन जीशान की लगन ने उन्हें देश का सितारा बना दिया। तुषार चौधरी, जो बिजनौर के एक किसान परिवार से हैं, उन्होंने 102 किलोग्राम वर्ग की वेटलिफ्टिंग में 289 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। इन तीनों खिलाड़ियों ने हाल ही में 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025' में शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान खींचा। यह भी पढ़ें मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर चाचा-भतीजे की मौत, एक ही परिवार में दो मौतों से मचा कोहराम, गांव में शोक की लहर सीएम योगी ने युवाओं को दी बधाई नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 'मन की बात' कार्यक्रम को सुना और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में 'खेलो इंडिया' मिशन को नई ऊर्जा मिली है और आज यूपी के खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं।

