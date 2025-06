बिजनौर में लगातार दूसरे दिन भी बारिश, फसलों को राहत, लेकिन बिजली कटौती और जलभराव से लोग परेशान

Rain in Bijnor: यूपी के बिजनौर में लगातार दूसरे दिन बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों की गन्ना और धान की फसलों को भी फायदा हुआ है। हालांकि, शहर में बिजली कटौती और जलभराव के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ।

बिजनोर•Jun 30, 2025 / 11:04 am• Mohd Danish

बिजनौर में लगातार दूसरे दिन भी बारिश | AI Generated Image

Rain in Bijnor for second consecutive day: बिजनौर में लगातार दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है। सोमवार सुबह से आसमान में घने बादल छाए रहे और ठंडी हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। बारिश से किसानों की गन्ना और धान की फसलों को काफी लाभ पहुंचा है। रविवार को शुरू हुई बारिश दोपहर तक जारी रही थी, वहीं सोमवार तड़के दोबारा बारिश हुई जो सुबह 8 बजे तक चलती रही।

शहर में बिजली संकट और जलभराव से मुश्किलें बारिश जहां किसानों के लिए राहत लेकर आई, वहीं शहरवासियों के लिए परेशानी का कारण भी बनी। रविवार सुबह से ही कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित है। सोमवार को भी बिजली बहाल नहीं हो सकी, जिससे इनवर्टर बंद हो गए और पानी की आपूर्ति पर भी असर पड़ा। सड़कों पर जलभराव के चलते राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के आंकड़े हुए चौंकाने वाले कृषि अनुसंधान केंद्र, नगीना के अनुसार, 28 जून को अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सापेक्षिक आर्द्रता क्रमशः 90 और 62 प्रतिशत रही। वहीं, बारिश के बाद 29 जून को तापमान में गिरावट आई और अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री व न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दिन सापेक्षिक आर्द्रता 96 और 78 प्रतिशत रही, जबकि कुल 15.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।