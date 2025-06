अब्दुल्ला आजम बोले- परिवार आपातकाल से भी बदतर हालात में, अपने रब और न्यायपालिका पर है भरोसा, जरूर मिलेगा इंसाफ

Abdullah Azam: पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपने परिवार की पीड़ा जाहिर की है। उन्होंने मौजूदा हालात की तुलना आपातकाल से करते हुए कहा..

रामपुर•Jun 30, 2025 / 08:48 am• Mohd Danish

अब्दुल्ला आजम बोले- परिवार आपातकाल से भी बदतर हालात में | Image Source – Social Media

Abdullah Azam said family is in situation worse than emergency: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म ने अपने परिवार की पीड़ा को लेकर एक भावुक फेसबुक पोस्ट साझा की है। उन्होंने मौजूदा हालात की तुलना देश में लगे ऐतिहासिक आपातकाल से की और कहा कि आजम खान आपातकाल से भी ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं।

फेसबुक पोस्ट में उभरा दर्द, बताया अंधकारमय दौर “25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक देश में 21 महीने का आपातकाल लगा था। उस वक्त मेरे वालिद मोहम्मद आजम खान 19 महीने जेल में रहे। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो लगता है जैसे हमारे पूरे परिवार ने पिछले 6 सालों में उससे भी भयानक दौर झेला है।” “आजम पहले 27 महीने जेल में रह चुके हैं और अब दोबारा जेल गए हुए 21 महीने हो रहे हैं। मैं, मेरी मां प्रोफेसर तजीन फातमा, और खुद भी जेल की सजा भुगत चुके हैं। फिलहाल हम ज़मानत पर बाहर हैं।” “घोषित-अघोषित आपातकाल जैसे हालात” अब्दुल्ला ने आगे कहा कि “2019 से अब तक का समय हमारे परिवार के लिए बेहद तकलीफदेह रहा है। इतनी लंबी अवधि तो आपातकाल की भी नहीं थी। मगर हमें अपने रब और न्यायपालिका पर पूरा यकीन है कि इंसाफ जरूर मिलेगा।” सियासी मायने और भावनात्मक अपील राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब्दुल्ला की यह पोस्ट साफ तौर पर एक भावनात्मक और राजनीतिक संदेश है। यह पोस्ट ऐसे वक्त आई है जब आजम खान एक बार फिर जेल में हैं और पूरा परिवार लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। अब्दुल्ला आज़म की इस फेसबुक पोस्ट को “राजनीतिक बदले की भावना” और “घोषित-अघोषित आपातकाल” जैसे शब्दों से जोड़ना, सत्ता के खिलाफ गंभीर आरोपों की ओर भी इशारा करता है।

Hindi News / Rampur / अब्दुल्ला आजम बोले- परिवार आपातकाल से भी बदतर हालात में, अपने रब और न्यायपालिका पर है भरोसा, जरूर मिलेगा इंसाफ