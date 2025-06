Bijnor: बिजनौर में निर्माणाधीन अंडरपास का स्लैब गिरा, 5 मजदूर दबे, कंपनी प्रबंधन पर घटना छिपाने का आरोप

Bijnor News: बिजनौर में मेरठ-पौड़ी हाईवे पर निर्माणाधीन अंडरपास का स्लैब गिरने से पांच मजदूर मलबे में दब गए। हादसे के बाद कंपनी प्रबंधन पर घटना छिपाने और झूठी जानकारी देने का..

बिजनोर•Jun 02, 2025 / 02:13 pm• Mohd Danish

Bijnor: बिजनौर में निर्माणाधीन अंडरपास का स्लैब गिरा..

Slab of underpass under construction collapsed in Bijnor: मेरठ-पौड़ी नेशनल हाईवे पर सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। कोतवाली शहर क्षेत्र के बैराज रोड स्थित मेरिटा पब्लिक स्कूल के पास निर्माणाधीन अंडरपास का स्लैब अचानक गिर गया, जिससे वहां काम कर रहे पांच मजदूर मलबे के नीचे दब गए।

स्थानीय लोगों ने लगाया घटिया निर्माण सामग्री का आरोप घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि कई बार काम की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें की गई थीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कंपनी ने हादसे को छिपाने की कोशिश की प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद कंपनी के कर्मचारी और ठेकेदार ने कई घंटों तक इस घटना को छिपाने की कोशिश की। कंपनी मैनेजर ललित पर आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों और मीडिया को गुमराह करते हुए दावा किया कि यह ढांचा जानबूझकर गिराया गया था। एसडीएम ने लिया मौके का जायजा, जांच के आदेश एसडीएम सदर अवनीश कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जांच में यह सामने आया कि घायल मजदूरों को पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में सभी को जिला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। यह भी पढ़ें सड़क हादसे में सहायक कृषि अधिकारी की दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, चालक मौके से फरार कंपनी का कर्मचारी हिरासत में, गुणवत्ता जांच के आदेश पुलिस ने कंपनी के एक कर्मचारी को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है। वहीं, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसडीएम ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कंपनी के एक कर्मचारी को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है। वहीं, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसडीएम ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।